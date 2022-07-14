https://arabic.sputniknews.com/20220714/تقرير-يكشف-إعادة-عنصر-مخابرات-أمريكية-من-إسرائيل-بعد-تسببه-بمشاجرة-1065042393.html
تقرير يكشف إعادة عنصر مخابرات أمريكية من إسرائيل بعد تسببه بمشاجرة
تقرير يكشف إعادة عنصر مخابرات أمريكية من إسرائيل بعد تسببه بمشاجرة
أشار تقرير إعلامي إلى أن عنصرا من جهاز المخابرات الأمريكية تمت إعادته إلى الولايات المتحدة من إسرائيل في الوقت الذي يتزامن فيه مع زيارة جو بايدن للشرق الأوسط. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T06:42+0000
2022-07-14T06:42+0000
2022-07-14T06:42+0000
إسرائيل
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع cbsnews، فإن عنصر المخابرات تمت إعادته للولايات المتحدة بعد دخوله في مشاجرة في وقت متأخر من يوم الاثنين في إحدى الحانات.وقال جهاز المخابرات الأمريكية إن "الموظف عاد إلى الولايات المتحدة وفقا للبروتوكول وتم تعليق وصوله إلى أنظمة ومنشآت الخدمة السرية لحين إجراء مزيد من التحقيق".وصرح المتحدث باسم جهاز المخابرات أنتوني غوليلمي: "إننا نلزم جميع الموظفين بأعلى المعايير المهنية وترون نتائج ثقافتنا القوية في المساءلة، أن جميع الوكلاء مطالبون بالخضوع لتدريب سنوي على النزاه" والحصول على إيجازات حول المعايير المهنية والسلوك قبل المغادرة في أي مهام أجنبية.هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعادة عميل سري إلى الولايات المتحدة قبل رحلة رئاسية في الخارج. ففي مايو/أيار، تمت إعادة اثنين من موظفي الخدمة السرية إلى الوطن من كوريا الجنوبية، وتم وضعهم في إجازة إدارية بعد حادث خارج الخدمة حيث دخل أحد الأعضاء في "مشادة" جسدية مع سائق سيارة أجرة محلي.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إسرائيل
تقرير يكشف إعادة عنصر مخابرات أمريكية من إسرائيل بعد تسببه بمشاجرة
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أشار تقرير إعلامي إلى أن عنصرا من جهاز المخابرات الأمريكية تمت إعادته إلى الولايات المتحدة من إسرائيل في الوقت الذي يتزامن فيه مع زيارة جو بايدن للشرق الأوسط.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع
cbsnews، فإن عنصر المخابرات تمت إعادته للولايات المتحدة بعد دخوله في مشاجرة في وقت متأخر من يوم الاثنين في إحدى الحانات.
وبحسب التقرير، فإن العميل كان يسهر مع عملاء آخرين في حانة في القدس، حيث تشاجر مع امرأة هناك وقام بدفعها، فاتصلت بالشرطة التي حضرت لاعتقاله، وتم احتجازه. تواصلت الشرطة بالسفارة الأمريكية وأبلغت عن الواقعة، فاتخذت إدارة المخابرات الأمريكية قرارا بإعادته إلى البلاد.
وقال جهاز المخابرات الأمريكية إن "الموظف عاد إلى الولايات المتحدة
وفقا للبروتوكول وتم تعليق وصوله إلى أنظمة ومنشآت الخدمة السرية لحين إجراء مزيد من التحقيق".
وصرح المتحدث باسم جهاز المخابرات أنتوني غوليلمي: "إننا نلزم جميع الموظفين بأعلى المعايير المهنية وترون نتائج ثقافتنا القوية في المساءلة، أن جميع الوكلاء مطالبون بالخضوع لتدريب سنوي على النزاه" والحصول على إيجازات حول المعايير المهنية والسلوك قبل المغادرة في أي مهام أجنبية.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعادة عميل سري إلى الولايات المتحدة قبل رحلة رئاسية في الخارج. ففي مايو/أيار، تمت إعادة اثنين من موظفي الخدمة السرية إلى الوطن من كوريا الجنوبية، وتم وضعهم في إجازة إدارية بعد حادث خارج الخدمة حيث دخل أحد الأعضاء في "مشادة" جسدية مع سائق سيارة أجرة محلي.