https://arabic.sputniknews.com/20220714/تهنئة-أمريكية-ومشاركة-أوروبية-في-يوم-الباستيل-1065042815.html
تهنئة أمريكية ومشاركة أوروبية في "يوم الباستيل"
تهنئة أمريكية ومشاركة أوروبية في "يوم الباستيل"
أعلنت الولايات المتحدة عن اعتزازها بالعلاقات التي تجمعها بفرنسا، متمنية أطيب الأماني للشعب الفرنسي باليوم الوطني. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T06:58+0000
2022-07-14T06:58+0000
2022-07-14T06:58+0000
أخبار فرنسا
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ووجه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، رسالة هنأ فيها الشعب الفرنسي ومتحدثا في الوقت ذاته عن العلاقات التي تربط البلدين من خلال دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون في مجالات مختلفة.وبحسب ما أعلنت الخدمة الصحفية: "بالنسبة لقواتنا المسلحة، فإن العرض الذي يقام على شرف الذكرى السنوية لاقتحام الباستيل هو فرصة لإظهار الاحترام لتاريخ وثقافة دولة حليفة، ولإظهار الوحدة والشعور بالوحدة والصداقة والاستعداد للعمل في نفس الاتجاه ونتحرك على نفس الإيقاع".ويتكون الوفد الإستوني من 14 جنديا من الكتيبة الكشفية للواء المشاة الأول بقوات الدفاع.وسيشارك ممثلو العديد من دول الاتحاد الأوروبي والناتو في العرض العسكري، حيث تم إرسال دعوات خاصة إلى بلغاريا، هنغاريا، ليتوانيا، لاتفيا، بولندا، الجمهورية التشيكية، رومانيا، وسلوفاكيا. وقال وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو في وقت سابق، لن يشارك الجيش الأوكراني في العرض العسكري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
تهنئة أمريكية ومشاركة أوروبية في "يوم الباستيل"
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أعلنت الولايات المتحدة عن اعتزازها بالعلاقات التي تجمعها بفرنسا، متمنية أطيب الأماني للشعب الفرنسي باليوم الوطني.
ووجه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، رسالة هنأ فيها الشعب الفرنسي ومتحدثا في الوقت ذاته عن العلاقات التي تربط البلدين
من خلال دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون في مجالات مختلفة.
من جهتها، أعلنت القوات الإستونية عن مشاركتها في احتفالية "يوم الباستيل" من خلال موكب سيسير في شارع الشانزليزيه يوم 14 يوليو/تموز.
وبحسب ما أعلنت الخدمة الصحفية: "بالنسبة لقواتنا المسلحة، فإن العرض الذي يقام على شرف الذكرى السنوية لاقتحام الباستيل هو فرصة لإظهار الاحترام لتاريخ وثقافة دولة حليفة، ولإظهار الوحدة والشعور بالوحدة والصداقة والاستعداد للعمل في نفس الاتجاه ونتحرك على نفس الإيقاع".
ويتكون الوفد الإستوني من 14 جنديا من الكتيبة الكشفية للواء المشاة الأول بقوات الدفاع.
وكما أعلنت بلغاريا عن مشاركتها في هذا الحدث من خلال وحدة الحرس في الجيش، وجاء في بيان الوزارة: "الوحدة العسكرية التابعة للحرس الوطني التي تحمل العلم البلغاري ستشارك في المسيرة مشيا على الأقدام في العرض العسكري التقليدي".
وسيشارك ممثلو العديد من دول الاتحاد الأوروبي والناتو في العرض العسكري، حيث تم إرسال دعوات خاصة إلى بلغاريا، هنغاريا، ليتوانيا، لاتفيا، بولندا، الجمهورية التشيكية، رومانيا، وسلوفاكيا.
وقال وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو في وقت سابق، لن يشارك الجيش الأوكراني في العرض العسكري.