https://arabic.sputniknews.com/20220714/رئيس-سريلانكا-يبعث-استقالته-إلى-رئيس-البرلمان-بالبريد-الإلكتروني-1065061418.html
رئيس سريلانكا يبعث استقالته إلى رئيس البرلمان بالبريد الإلكتروني
رئيس سريلانكا يبعث استقالته إلى رئيس البرلمان بالبريد الإلكتروني
بعث رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس برلمان البلاد عبر البريد الإلكتروني، حسبما أفادت وسائل إعلام. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T14:27+0000
2022-07-14T14:27+0000
2022-07-14T14:27+0000
العالم
سيرلانكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064966491_0:293:1883:1352_1920x0_80_0_0_504d131ca814dd935fb16f241409aa81.jpg
موسكو - سبوتنيك. كان راجاباكسا قد هرب وأسرته من سريلانكا قبل نحو يومين، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية بينما كان المتظاهرون يسيطرون على المباني الحكومية للمطالبة باستقالته.ووعد راجاباكسا بأنه سيقدم استقالته في وقت لاحق، لكنه عيّن بدلاً من ذلك رئيس وزرائه رانيل ويكرمسينغ، رئيساً بالوكالة في غيابه، ما زاد من استياء المواطنين الغاضبين بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها البلاد.وفي وقت سابق اليوم، قرر المتظاهرون في سريلانكا، تسليم جميع المباني الحكومية التي استولوا عليها سابقاً إلى السلطات، بما في ذلك المقر الرئاسي ومكتب رئيس الوزراء.وكان رئيس البرلمان السريلانكي، ماهيندو يابو ابيفاردينو، قد أعلن أن قادة الأحزاب السياسية في البلاد اتخذوا، في اجتماعهم العام، قرارًا بتحديد موعد لانتخاب رئيس جديد من قبل البرلمان في 20 تموز/ يوليو الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/سريلانكا-تسليم-أموال-الرئيس-الفار-إلى-الشرطة-1064946056.html
سيرلانكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064966491_0:116:1883:1528_1920x0_80_0_0_167772abcd4a0da5eec7be7e932daa6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, سيرلانكا
رئيس سريلانكا يبعث استقالته إلى رئيس البرلمان بالبريد الإلكتروني
تابعنا عبر
بعث رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس برلمان البلاد عبر البريد الإلكتروني، حسبما أفادت وسائل إعلام.
موسكو - سبوتنيك. كان راجاباكسا قد هرب وأسرته من سريلانكا قبل نحو يومين
، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية بينما كان المتظاهرون يسيطرون على المباني الحكومية للمطالبة باستقالته.
ووعد راجاباكسا بأنه سيقدم استقالته في وقت لاحق، لكنه عيّن بدلاً من ذلك رئيس وزرائه رانيل ويكرمسينغ، رئيساً بالوكالة في غيابه، ما زاد من استياء المواطنين الغاضبين بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، قرر المتظاهرون في سريلانكا
، تسليم جميع المباني الحكومية التي استولوا عليها سابقاً إلى السلطات، بما في ذلك المقر الرئاسي ومكتب رئيس الوزراء.
وكان رئيس البرلمان السريلانكي، ماهيندو يابو ابيفاردينو، قد أعلن أن قادة الأحزاب السياسية في البلاد اتخذوا، في اجتماعهم العام، قرارًا بتحديد موعد لانتخاب رئيس جديد من قبل البرلمان في 20 تموز/ يوليو الجاري.