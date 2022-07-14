https://arabic.sputniknews.com/20220714/رئيس-وزراء-العراق-يتسلم-وسام-الشرف-الفرنسي-1065058161.html
رئيس وزراء العراق يتسلم وسام الشرف الفرنسي
رئيس وزراء العراق يتسلم وسام الشرف الفرنسي
تسلم رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وسام الشرف الفرنسي وهو أعلى وسام فخري في البلاد. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T13:00+0000
2022-07-14T13:00+0000
2022-07-14T13:00+0000
العراق
أخبار فرنسا
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وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، بأن "هذا التكريم جاء لدى استقبال الكاظمي للسفير الفرنسي في العراق، إيريك شوفالييه، الذي سلّم الوسام نيابة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يعد هذا الوسام من أعلى مستويات التكريم الفخري التي تمنحها الجمهورية الفرنسية لشركائها وأصدقائها".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات في مقدمتها التعاونان الاقتصادي والأمني، والتأكيد على دعم أفق الاستثمار، ومشاركة الشركات الفرنسية في هذا القطّاع".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار فرنسا
رئيس وزراء العراق يتسلم وسام الشرف الفرنسي
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تسلم رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وسام الشرف الفرنسي وهو أعلى وسام فخري في البلاد.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، نقلته وكالة الأنباء
العراقية (واع) ، بأن "هذا التكريم جاء لدى استقبال الكاظمي للسفير الفرنسي في العراق، إيريك شوفالييه، الذي سلّم الوسام نيابة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يعد هذا الوسام من أعلى مستويات التكريم الفخري التي تمنحها الجمهورية الفرنسية لشركائها وأصدقائها".
وعبّر الكاظمي عن شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي، ولجهود فرنسا الساندة للعراق والمسيرة الديمقراطية فيه.
وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية
بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات في مقدمتها التعاونان الاقتصادي والأمني، والتأكيد على دعم أفق الاستثمار، ومشاركة الشركات الفرنسية في هذا القطّاع".