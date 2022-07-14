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رعب في الهواء... مروحية كادت تتحطم قرب منارة (فيديو)
رعب في الهواء... مروحية كادت تتحطم قرب منارة (فيديو)
سقطت طائرة هليكوبتر كانت تحلق بالقرب من منارة La Vieille في فينيستير بفرنسا. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
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وقع الحادث في 6 يوليو/ تموز عندما كانت الطائرة تحاول رفع حمولة من المنارة، ولكن بسبب عدم التوازن، فقد الطيارون السيطرة على المروحية وسقطت الحمولة لتصيب شخصا على الأرض الذي نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة بريست.في الوقت نفسه، تمكن الطيارون لحسن الحظ من استعادة السيطرة قبل أن تصطدم المروحية بالمياه.ومن المثير للاهتمام، أنه بسبب الهبوط الحاد، تم تنشيط العوامات، فيما لم يتم تحديد السبب وراء الحادث.وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المروحية المعنية تابعة لشركة Mont-Blanc-Hélicoptères Bretagne.
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رعب في الهواء... مروحية كادت تتحطم قرب منارة (فيديو)

17:50 GMT 14.07.2022
© Sputnik . Igor Podgornyi / الذهاب إلى بنك الصورمنارة سامبو في ساحل تشاينافولوك في منطقة لينينغراد الروسية
منارة سامبو في ساحل تشاينافولوك في منطقة لينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Igor Podgornyi
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سقطت طائرة هليكوبتر كانت تحلق بالقرب من منارة La Vieille في فينيستير بفرنسا.
وقع الحادث في 6 يوليو/ تموز عندما كانت الطائرة تحاول رفع حمولة من المنارة، ولكن بسبب عدم التوازن، فقد الطيارون السيطرة على المروحية وسقطت الحمولة لتصيب شخصا على الأرض الذي نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة بريست.
في الوقت نفسه، تمكن الطيارون لحسن الحظ من استعادة السيطرة قبل أن تصطدم المروحية بالمياه.
ومن المثير للاهتمام، أنه بسبب الهبوط الحاد، تم تنشيط العوامات، فيما لم يتم تحديد السبب وراء الحادث.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المروحية المعنية تابعة لشركة Mont-Blanc-Hélicoptères Bretagne.
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