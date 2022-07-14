https://arabic.sputniknews.com/20220714/رعب-في-الهواء-مروحية-كادت-تتحطم-قرب-منارة-فيديو-1065067274.html
رعب في الهواء... مروحية كادت تتحطم قرب منارة (فيديو)
رعب في الهواء... مروحية كادت تتحطم قرب منارة (فيديو)
سقطت طائرة هليكوبتر كانت تحلق بالقرب من منارة La Vieille في فينيستير بفرنسا. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T17:50+0000
2022-07-14T17:50+0000
2022-07-14T17:50+0000
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وقع الحادث في 6 يوليو/ تموز عندما كانت الطائرة تحاول رفع حمولة من المنارة، ولكن بسبب عدم التوازن، فقد الطيارون السيطرة على المروحية وسقطت الحمولة لتصيب شخصا على الأرض الذي نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة بريست.في الوقت نفسه، تمكن الطيارون لحسن الحظ من استعادة السيطرة قبل أن تصطدم المروحية بالمياه.ومن المثير للاهتمام، أنه بسبب الهبوط الحاد، تم تنشيط العوامات، فيما لم يتم تحديد السبب وراء الحادث.وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المروحية المعنية تابعة لشركة Mont-Blanc-Hélicoptères Bretagne.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
رعب في الهواء... مروحية كادت تتحطم قرب منارة (فيديو)
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سقطت طائرة هليكوبتر كانت تحلق بالقرب من منارة La Vieille في فينيستير بفرنسا.
وقع الحادث في 6 يوليو/ تموز عندما كانت الطائرة تحاول رفع حمولة من المنارة، ولكن بسبب عدم التوازن، فقد الطيارون السيطرة على المروحية وسقطت الحمولة لتصيب شخصا على الأرض الذي نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة بريست.
في الوقت نفسه، تمكن الطيارون لحسن الحظ من استعادة السيطرة قبل أن تصطدم المروحية بالمياه.
ومن المثير للاهتمام، أنه بسبب الهبوط الحاد، تم تنشيط العوامات، فيما لم يتم تحديد السبب وراء الحادث.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المروحية المعنية تابعة لشركة Mont-Blanc-Hélicoptères Bretagne.