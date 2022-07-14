https://arabic.sputniknews.com/20220714/روسيا-تقيم-بشكل-إيجابي-اعتراف-كوريا-الشمالية-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-الشعبيتين-1065055653.html
روسيا تقيم بشكل إيجابي اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين
روسيا تقيم بشكل إيجابي اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يقيّم بشكل إيجابي اعتراف بيونغ يانغ باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T12:16+0000
2022-07-14T12:16+0000
2022-07-14T12:20+0000
كوريا الشمالية
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في وقت سابق، أبلغت سفارة كوريا الشمالية في موسكو وكالة "سبوتنيك" أنها اعترفت باستقلال جمهورية دونيتسك و لوغانسك. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) في وقت لاحق أن كوريا الديمقراطية تعتزم تطوير علاقاتها مع الدولتين، وفقا لمُثُل السيادة والسلام والصداقة.ووفقا له، لا توجد إشارات من دول أخرى حول الاعتراف بالجمهوريتين حتى الآن.هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، ردا على قرار كوريا الديمقراطية، بقطع العلاقات الدبلوماسية، وإنهاء الاتصالات السياسية والاقتصادية مع بيونغ يانغ.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/الصين-تعلق-على-اعتراف-كوريا-الشمالية-باستقلال-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1065051204.html
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كوريا الشمالية
روسيا تقيم بشكل إيجابي اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين
12:16 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 12:20 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يقيّم بشكل إيجابي اعتراف بيونغ يانغ باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
في وقت سابق، أبلغت سفارة كوريا الشمالية في موسكو وكالة "سبوتنيك" أنها اعترفت باستقلال جمهورية دونيتسك و لوغانسك.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) في وقت لاحق أن كوريا الديمقراطية تعتزم تطوير علاقاتها
مع الدولتين، وفقا لمُثُل السيادة والسلام والصداقة.
وأجاب بيسكوف على سؤال من الصحفيين حول كيفية تقييم الكرملين لاعتراف كوريا الديمقراطية باستقلال الجمهوريتين: "بالطبع، نحن ننظر إلى هذه الخطوة بشكل إيجابي".
ووفقا له، لا توجد إشارات من دول أخرى حول الاعتراف بالجمهوريتين حتى الآن.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، ردا على قرار كوريا الديمقراطية، بقطع العلاقات الدبلوماسية، وإنهاء الاتصالات السياسية والاقتصادية مع بيونغ يانغ.