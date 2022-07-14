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https://arabic.sputniknews.com/20220714/سنغافورة-تخرج-عن-صمتها-حول-منحها-اللجوء-للرئيس-السيريلانكي-السابق-1065058040.html
سنغافورة تخرج عن صمتها حول منحها اللجوء للرئيس السيريلانكي السابق
سنغافورة تخرج عن صمتها حول منحها اللجوء للرئيس السيريلانكي السابق
ردت وزارة الخارجية السنغافورية، اليوم الخميس، على الأخبار المتداولة حول توجه الرئيس السريلانكي المنتهية ولايته، غوتابايا راجاباكسا، إلى أراضيها لطلب اللجوء. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T12:59+0000
2022-07-14T12:59+0000
العالم
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وكتبت الخارجية السنغافورية على موقعها: "رداً على استفسارات وسائل الإعلام، تم التأكيد على السماح للسيد راجاباسكا بالدخول إلى سنغافورة في زيارة خاصة".وكان إعلام سيرلانكي قد أفاد نقلاً عن مصادر أن رئيس البلاد المنتهية ولايته، غوتابايا راجاباكسا، سيغادر جزر المالديف جوًا إلى سنغافورة مساء الأربعاء.ووفقًا لمصادر تلفزيون ريبابليك، سيتم منح راجاباكسا حق اللجوء في سنغافورة، بعد أن تحط طائرته في سنغافورة اليوم الخميس الساعة 07.05 بالتوقيت المحلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/رئيس-وزراء-سريلانكا-يوجه-أوامره-لقوات-الجيش-والشرطة-لإعادة-ضبط-الأمن-في-البلاد-1065017250.html
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العالم

سنغافورة تخرج عن صمتها حول منحها اللجوء للرئيس السيريلانكي السابق

12:59 GMT 14.07.2022
© Sputnik . Marina Lisceva / الذهاب إلى بنك الصورسنغافورة
سنغافورة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Marina Lisceva
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ردت وزارة الخارجية السنغافورية، اليوم الخميس، على الأخبار المتداولة حول توجه الرئيس السريلانكي المنتهية ولايته، غوتابايا راجاباكسا، إلى أراضيها لطلب اللجوء.
وكتبت الخارجية السنغافورية على موقعها: "رداً على استفسارات وسائل الإعلام، تم التأكيد على السماح للسيد راجاباسكا بالدخول إلى سنغافورة في زيارة خاصة".

وتابع بيان الوزراة: "لم يطلب (راجاباسكا) اللجوء، ولم يُمنح أي حق باللجوء، ولا تقبل سنغافورة عمومًا طلبات اللجوء".

الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة طلاب الدبلوم الوطني العالي المطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو، سريلانكا 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
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أمس, 10:21 GMT
وكان إعلام سيرلانكي قد أفاد نقلاً عن مصادر أن رئيس البلاد المنتهية ولايته، غوتابايا راجاباكسا، سيغادر جزر المالديف جوًا إلى سنغافورة مساء الأربعاء.
ووفقًا لمصادر تلفزيون ريبابليك، سيتم منح راجاباكسا حق اللجوء في سنغافورة، بعد أن تحط طائرته في سنغافورة اليوم الخميس الساعة 07.05 بالتوقيت المحلي.
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