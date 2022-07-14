https://arabic.sputniknews.com/20220714/صربيا-تمدد-حظر-تصدير-وقود-الديزل-لمدة-7-أيام--1065040045.html
صربيا تمدد حظر تصدير وقود الديزل لمدة 7 أيام
صربيا تمدد حظر تصدير وقود الديزل لمدة 7 أيام
أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن السلطات الصربية ستمدد القيود على تصدير وقود الديزل لمدة أسبوع واحد، وذلك على خلفية الوضع في سوق الطاقة الدولي. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T03:36+0000
2022-07-14T03:36+0000
2022-07-14T03:36+0000
صربيا
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بلغراد – سبوتنيك. وقال فوتشيتش في هواء قناة "تي في بينك": "لقد أوقفنا التصدير وسنمدد هذا القرار لمدة 7 أيام أخرى... لقد فرضنا [عملياً] حالة طوارئ لكننا لم نعلنها".هذا واتخذت حكومة صربيا، في 30 حزيران/ يونيو، قراراً حول حظر مؤقت على تصدير وقود الديزل بهدف منع نقص الديزل في البلد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صربيا
صربيا تمدد حظر تصدير وقود الديزل لمدة 7 أيام
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أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن السلطات الصربية ستمدد القيود على تصدير وقود الديزل لمدة أسبوع واحد، وذلك على خلفية الوضع في سوق الطاقة الدولي.
بلغراد – سبوتنيك
. وقال فوتشيتش في هواء قناة "تي في بينك": "لقد أوقفنا التصدير وسنمدد هذا القرار لمدة 7 أيام أخرى... لقد فرضنا [عملياً] حالة طوارئ لكننا لم نعلنها".
هذا واتخذت حكومة صربيا، في 30 حزيران/ يونيو، قراراً حول حظر مؤقت على تصدير وقود الديزل
بهدف منع نقص الديزل في البلد.