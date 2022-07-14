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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220714/طائرة-أوكرانية-مسيرة-تطلق-النار-على-نقطة-حدودية-ومحطة-وقود-في-مقاطعة-بريانسك-1065069064.html
طائرة أوكرانية مسيرة تطلق النار على نقطة حدودية ومحطة وقود في مقاطعة بريانسك
طائرة أوكرانية مسيرة تطلق النار على نقطة حدودية ومحطة وقود في مقاطعة بريانسك
قال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، إن طائرة من دون طيار أوكرانية أطلقت النار على نقطة حدودية مرتين خلال النهار في بريانسك. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T19:35+0000
2022-07-14T19:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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كتب بوغوماز في قناته على "تيلغرام": "اليوم، دخلت الطائرات الأوكرانية المسيرة المجال الجوي خلال النهار، تعرض المركز الحدودي لقرية تشيرنوزمني للقصف مرتين".وأضاف بوغوماز: "أطلقت طائرة مسيرة النار على نقطة حدودية لقرية تشيرنوزمني ومحطة الوقود في قرية نوفي يوركوفيتشي، مقاطعة كليموفسكي. ولم تقع إصابات.هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.واعتبارا من 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-إنرجودار-مستخدمة-طائرة-دون-طيار-1064990503.html
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روسيا

طائرة أوكرانية مسيرة تطلق النار على نقطة حدودية ومحطة وقود في مقاطعة بريانسك

19:35 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 19:40 GMT 14.07.2022)
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
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قال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، إن طائرة من دون طيار أوكرانية أطلقت النار على نقطة حدودية مرتين خلال النهار في بريانسك.
كتب بوغوماز في قناته على "تيلغرام": "اليوم، دخلت الطائرات الأوكرانية المسيرة المجال الجوي خلال النهار، تعرض المركز الحدودي لقرية تشيرنوزمني للقصف مرتين".
وأضاف بوغوماز: "أطلقت طائرة مسيرة النار على نقطة حدودية لقرية تشيرنوزمني ومحطة الوقود في قرية نوفي يوركوفيتشي، مقاطعة كليموفسكي. ولم تقع إصابات.
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.
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واعتبارا من 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.
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