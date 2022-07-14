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عون: إسرائيل نفذت 22 ألف طلعة جوية فوق لبنان خلال 15 عاما
عون: إسرائيل نفذت 22 ألف طلعة جوية فوق لبنان خلال 15 عاما
اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون، إسرائيل بتنفيذ 22 ألف طلعة جوية فوق لبنان، خلال الـ15 عاما الماضية. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T19:25+0000
2022-07-14T19:37+0000
أخبار لبنان
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جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة اللبنانية بيروت، بمستشار النمسا كارل نيهامر، الذي يزور لبنان، بحسب موقع "لبنان 24".قال عون إن: "الطيران الإسرائيلي نفذ خلال الـ15 سنة الماضية 22 ألف طلعة جوية فوق الأراضي اللبنانية، بانتهاكٍ للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701".وأضاف الرئيس اللبناني أن بلاده متمسكة بسيادتها الكاملة وبحقوقها في استثمار ثرواتها الطبيعية، والتي تتضمن استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب.يذكر أن لبنان وإسرائيل يتنازعان على منطقة غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة.
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أخبار لبنان

عون: إسرائيل نفذت 22 ألف طلعة جوية فوق لبنان خلال 15 عاما

19:25 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 19:37 GMT 14.07.2022)
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون، إسرائيل بتنفيذ 22 ألف طلعة جوية فوق لبنان، خلال الـ15 عاما الماضية.
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة اللبنانية بيروت، بمستشار النمسا كارل نيهامر، الذي يزور لبنان، بحسب موقع "لبنان 24".
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قال عون إن: "الطيران الإسرائيلي نفذ خلال الـ15 سنة الماضية 22 ألف طلعة جوية فوق الأراضي اللبنانية، بانتهاكٍ للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701".
وأضاف الرئيس اللبناني أن بلاده متمسكة بسيادتها الكاملة وبحقوقها في استثمار ثرواتها الطبيعية، والتي تتضمن استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب.
يذكر أن لبنان وإسرائيل يتنازعان على منطقة غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة.
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