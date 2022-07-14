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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220714/قائد-عسكري-أوكراني-أسير-أوكرانيا-لا-تقدر-على-مقارعة-روسيا-1065043109.html
قائد عسكري أوكراني أسير: أوكرانيا لا تقدر على مقارعة روسيا
قائد عسكري أوكراني أسير: أوكرانيا لا تقدر على مقارعة روسيا
أكد قائد عسكري أوكراني وقع في أسر القوات الروسية أنه ليس بمقدور أوكرانيا أن تقارع روسيا في ساحة القتال. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T07:07+0000
2022-07-14T07:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال ألكسندر كرافتسوف، قائد كتيبة "دببة إس إس" وهي إحدى المجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني المتكونة من النازيين الجدد، في حديثه لـ"سبوتنيك" في الإشارة إلى "الحرب الدائرة في أوكرانيا"، إن نتائجها محسومة، إذ لا بد أن تخسرها أوكرانيا.ونوه إلى أنه كان يجب أن تخوض أوكرانيا الحوار مع روسيا وليس الحرب "لأننا لا نقدر على مقارعة روسيا" حتى باستخدام الأسلحة الآتية من الغرب.وحُددت إحدى المهام المطروحة على منفذي العملية الخاصة الروسية في تخليص أوكرانيا من النازية.
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رصد عسكري

قائد عسكري أوكراني أسير: أوكرانيا لا تقدر على مقارعة روسيا

07:07 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 07:17 GMT 14.07.2022)
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عسكري أوكراني أسير - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
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أكد قائد عسكري أوكراني وقع في أسر القوات الروسية أنه ليس بمقدور أوكرانيا أن تقارع روسيا في ساحة القتال.
وقال ألكسندر كرافتسوف، قائد كتيبة "دببة إس إس" وهي إحدى المجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني المتكونة من النازيين الجدد، في حديثه لـ"سبوتنيك" في الإشارة إلى "الحرب الدائرة في أوكرانيا"، إن نتائجها محسومة، إذ لا بد أن تخسرها أوكرانيا.
ونوه إلى أنه كان يجب أن تخوض أوكرانيا الحوار مع روسيا وليس الحرب "لأننا لا نقدر على مقارعة روسيا" حتى باستخدام الأسلحة الآتية من الغرب.
وحُددت إحدى المهام المطروحة على منفذي العملية الخاصة الروسية في تخليص أوكرانيا من النازية.
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Пожилая женщина на одной из улиц в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMT
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