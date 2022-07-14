اقترب مدار القمر، ليل أمس الأربعاء، في نقطة هي الأقرب إلى الأرض من المعتاد. هذا السرد الكوني يسمى "القمر العملاق". أحد أسماء البدر هو "باك مون" (Buck Moon) أو... 14.07.2022, سبوتنيك عربي

"قمر الغزال" حول العالم

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اقترب مدار القمر، ليل أمس الأربعاء، في نقطة هي الأقرب إلى الأرض من المعتاد. هذا السرد الكوني يسمى "القمر العملاق". أحد أسماء البدر هو "باك مون" (Buck Moon) أو "قمر الغزال" - في إشارة إلى الوقت من العام الذي تنمو فيه قرون جديدة على ذكر الغزلان أو الظبيان.