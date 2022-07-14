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"قمر الغزال" حول العالم
"قمر الغزال" حول العالم
اقترب مدار القمر، ليل أمس الأربعاء، في نقطة هي الأقرب إلى الأرض من المعتاد. هذا السرد الكوني يسمى "القمر العملاق". أحد أسماء البدر هو "باك مون" (Buck Moon) أو... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
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фото, صور, وسائط متعددة

"قمر الغزال" حول العالم

07:54 GMT 14.07.2022
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اقترب مدار القمر، ليل أمس الأربعاء، في نقطة هي الأقرب إلى الأرض من المعتاد. هذا السرد الكوني يسمى "القمر العملاق". أحد أسماء البدر هو "باك مون" (Buck Moon) أو "قمر الغزال" - في إشارة إلى الوقت من العام الذي تنمو فيه قرون جديدة على ذكر الغزلان أو الظبيان.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الذهاب إلى بنك الصوريمكن رؤية القمر العملاق فوق غابات التايغا السيبيرية في إقليم كراسنويارسك، روسيا 13 يوليو 2022
يمكن رؤية القمر العملاق فوق غابات التايغا السيبيرية في إقليم كراسنويارسك، روسيا 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Naymushin
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يمكن رؤية القمر العملاق فوق غابات التايغا السيبيرية في إقليم كراسنويارسك، روسيا 13 يوليو 2022
© AP Photo / Luca Brunoيرتفع القمر العملاق فوق تمثال "السيد أربيتريوم" للفنان الإيطالي إيمانويل جانيلي المائل إلى قوس السلام، في ميلانو، إيطاليا، 13 يوليو 2022.
يرتفع القمر العملاق فوق تمثال السيد أربيتريوم للفنان الإيطالي إيمانويل جانيلي المائل إلى قوس السلام، في ميلانو، إيطاليا، 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Luca Bruno
يرتفع القمر العملاق فوق تمثال "السيد أربيتريوم" للفنان الإيطالي إيمانويل جانيلي المائل إلى قوس السلام، في ميلانو، إيطاليا، 13 يوليو 2022.
© AP Photo / Petros Karadjiasيرتفع القمر العملاق فوق البحر الأبيض المتوسط على خلفية أشخاص على متن قارب، في مدينة لارنكا الساحلية الجنوبية، في جزيرة قبرص الجنوبية الشرقية، 13 يوليو 2022. يُعرف البدر باسم "باك مون" وأيضًا "القمر الخارق".
يرتفع القمر العملاق فوق البحر الأبيض المتوسط على خلفية أشخاص على متن قارب، في مدينة لارنكا الساحلية الجنوبية، في جزيرة قبرص الجنوبية الشرقية، 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Petros Karadjias
يرتفع القمر العملاق فوق البحر الأبيض المتوسط على خلفية أشخاص على متن قارب، في مدينة لارنكا الساحلية الجنوبية، في جزيرة قبرص الجنوبية الشرقية، 13 يوليو 2022. يُعرف البدر باسم "باك مون" وأيضًا "القمر الخارق".
© AFP 2022 / Fabrice COFFRINIالقمر العملاق، يظهر من خلف جبال الألب السويسرية، يُرى من تشيكسبريس، غرب سويسرا، 13 يوليو 2022.
القمر العملاق، يظهر من خلف جبال الألب السويسرية، يُرى من تشيكسبريس، غرب سويسرا، 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Fabrice COFFRINI
القمر العملاق، يظهر من خلف جبال الألب السويسرية، يُرى من تشيكسبريس، غرب سويسرا، 13 يوليو 2022.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوررؤية القمر العملاق في موسكو، روسيا 13 يوليو 2022
رؤية القمر العملاق في موسكو، روسيا 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Pitalev
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رؤية القمر العملاق في موسكو، روسيا 13 يوليو 2022
© AP Photo / Matilde Campodonicoطائر النورس يطير على خلفية القمر العملاق في مونتيفيديو، أوروغواي، 13 يوليو 2022.
طائر النورس يطير على خلفية القمر العملاق في مونتيفيديو، أوروغواي، 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Matilde Campodonico
طائر النورس يطير على خلفية القمر العملاق في مونتيفيديو، أوروغواي، 13 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Yamil Lage يرتفع القمر العملاق فوق هافانا، كوبا 13 يوليو 2022.
يرتفع القمر العملاق فوق هافانا، كوبا 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Yamil Lage
يرتفع القمر العملاق فوق هافانا، كوبا 13 يوليو 2022.
© AP Photo / Hussein Malla

القمر العملاق يرتفع فوق البحر الأبيض المتوسط، أمام مجمع سكني، في مدينة مرسين الساحلية الجنوبية، تركيا 13 يوليو 2022.

القمر العملاق يرتفع فوق البحر الأبيض المتوسط، أمام مجمع سكني، في مدينة مرسين الساحلية الجنوبية، تركيا 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hussein Malla

القمر العملاق يرتفع فوق البحر الأبيض المتوسط، أمام مجمع سكني، في مدينة مرسين الساحلية الجنوبية، تركيا 13 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Stefani Reynoldsشوهد القمر العملاق خلف الغطاء السحابي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة 13 يوليو 2022.
شوهد القمر العملاق خلف الغطاء السحابي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Stefani Reynolds
شوهد القمر العملاق خلف الغطاء السحابي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة 13 يوليو 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreili

حارس جمال يجلس على الرمال على خلفية القمر العملاق في صحراء المرموم على بعد نحو 40 كيلومترًا (24.8 ميلًا) جنوب شرقي دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يوليو 2022.

حارس جمال يجلس على الرمال على خلفية القمر العملاق في صحراء المرموم على بعد نحو 40 كيلومترًا (24.8 ميلًا) جنوب شرقي دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kamran Jebreili

حارس جمال يجلس على الرمال على خلفية القمر العملاق في صحراء المرموم على بعد نحو 40 كيلومترًا (24.8 ميلًا) جنوب شرقي دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يوليو 2022.

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