"قمر الغزال" حول العالم
اقترب مدار القمر، ليل أمس الأربعاء، في نقطة هي الأقرب إلى الأرض من المعتاد. هذا السرد الكوني يسمى "القمر العملاق". أحد أسماء البدر هو "باك مون" (Buck Moon) أو "قمر الغزال" - في إشارة إلى الوقت من العام الذي تنمو فيه قرون جديدة على ذكر الغزلان أو الظبيان.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الذهاب إلى بنك الصوريمكن رؤية القمر العملاق فوق غابات التايغا السيبيرية في إقليم كراسنويارسك، روسيا 13 يوليو 2022
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© Sputnik . Ilya Naymushin/
يمكن رؤية القمر العملاق فوق غابات التايغا السيبيرية في إقليم كراسنويارسك، روسيا 13 يوليو 2022
© AP Photo / Luca Brunoيرتفع القمر العملاق فوق تمثال "السيد أربيتريوم" للفنان الإيطالي إيمانويل جانيلي المائل إلى قوس السلام، في ميلانو، إيطاليا، 13 يوليو 2022.
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© AP Photo / Luca Bruno
يرتفع القمر العملاق فوق تمثال "السيد أربيتريوم" للفنان الإيطالي إيمانويل جانيلي المائل إلى قوس السلام، في ميلانو، إيطاليا، 13 يوليو 2022.
© AP Photo / Petros Karadjiasيرتفع القمر العملاق فوق البحر الأبيض المتوسط على خلفية أشخاص على متن قارب، في مدينة لارنكا الساحلية الجنوبية، في جزيرة قبرص الجنوبية الشرقية، 13 يوليو 2022. يُعرف البدر باسم "باك مون" وأيضًا "القمر الخارق".
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© AP Photo / Petros Karadjias
يرتفع القمر العملاق فوق البحر الأبيض المتوسط على خلفية أشخاص على متن قارب، في مدينة لارنكا الساحلية الجنوبية، في جزيرة قبرص الجنوبية الشرقية، 13 يوليو 2022. يُعرف البدر باسم "باك مون" وأيضًا "القمر الخارق".
© AFP 2022 / Fabrice COFFRINIالقمر العملاق، يظهر من خلف جبال الألب السويسرية، يُرى من تشيكسبريس، غرب سويسرا، 13 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Fabrice COFFRINI
القمر العملاق، يظهر من خلف جبال الألب السويسرية، يُرى من تشيكسبريس، غرب سويسرا، 13 يوليو 2022.
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© Sputnik . Ilya Pitalev/
رؤية القمر العملاق في موسكو، روسيا 13 يوليو 2022
© AP Photo / Matilde Campodonicoطائر النورس يطير على خلفية القمر العملاق في مونتيفيديو، أوروغواي، 13 يوليو 2022.
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© AP Photo / Matilde Campodonico
طائر النورس يطير على خلفية القمر العملاق في مونتيفيديو، أوروغواي، 13 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Yamil Lage يرتفع القمر العملاق فوق هافانا، كوبا 13 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Yamil Lage
يرتفع القمر العملاق فوق هافانا، كوبا 13 يوليو 2022.
© AP Photo / Hussein Malla
القمر العملاق يرتفع فوق البحر الأبيض المتوسط، أمام مجمع سكني، في مدينة مرسين الساحلية الجنوبية، تركيا 13 يوليو 2022.
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© AP Photo / Hussein Malla
القمر العملاق يرتفع فوق البحر الأبيض المتوسط، أمام مجمع سكني، في مدينة مرسين الساحلية الجنوبية، تركيا 13 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsشوهد القمر العملاق خلف الغطاء السحابي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة 13 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Stefani Reynolds
شوهد القمر العملاق خلف الغطاء السحابي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة 13 يوليو 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreili
حارس جمال يجلس على الرمال على خلفية القمر العملاق في صحراء المرموم على بعد نحو 40 كيلومترًا (24.8 ميلًا) جنوب شرقي دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يوليو 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
حارس جمال يجلس على الرمال على خلفية القمر العملاق في صحراء المرموم على بعد نحو 40 كيلومترًا (24.8 ميلًا) جنوب شرقي دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يوليو 2022.
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