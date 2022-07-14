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https://arabic.sputniknews.com/20220714/كوريا-الشمالية-تعتزم-تطوير-العلاقات-مع-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-1065039744.html
كوريا الشمالية تعتزم تطوير العلاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
كوريا الشمالية تعتزم تطوير العلاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
أفادت وكالة الأنباء المركزية، بأن كوريا الشمالية تعتزم تطوير العلاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين متبعاً مبادئ السيادة والسلام والصداقة. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T01:27+0000
2022-07-14T01:27+0000
كوريا الشمالية
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سيؤول – سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "الوزير أخبر في الرسائل، بأن حكومة كوريا الشمالية قررت الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأعرب عن رغبته بتطوير العلاقات مع هذين البلدين متبعاً مبادئ السيادة والسلام والصداقة".وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سترد بشكل قاس على اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو: "اليوم أعلن ممثلو هيكليات الاحتلال في دونيتسك أن، بحسب قولهم، كوريا الشمالية اعترفت بهم".وكانت سفارة كوريا الشمالية في موسكو قد أعلنت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أنها اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية وقف العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية رداً على هذه الخطوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/زيلينسكي-يتوعد-كوريا-الشمالية-برد-قاس-لاعترافها-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1065039146.html
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كوريا الشمالية, جمهورية لوغانسك الشعبية

كوريا الشمالية تعتزم تطوير العلاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

01:27 GMT 14.07.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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أفادت وكالة الأنباء المركزية، بأن كوريا الشمالية تعتزم تطوير العلاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين متبعاً مبادئ السيادة والسلام والصداقة.
سيؤول – سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "الوزير أخبر في الرسائل، بأن حكومة كوريا الشمالية قررت الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأعرب عن رغبته بتطوير العلاقات مع هذين البلدين متبعاً مبادئ السيادة والسلام والصداقة".
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
زيلينسكي يتوعد كوريا الشمالية برد قاس لاعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أمس, 22:37 GMT
وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سترد بشكل قاس على اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو: "اليوم أعلن ممثلو هيكليات الاحتلال في دونيتسك أن، بحسب قولهم، كوريا الشمالية اعترفت بهم".
وكانت سفارة كوريا الشمالية في موسكو قد أعلنت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أنها اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية وقف العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية رداً على هذه الخطوة.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:38 GMT
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