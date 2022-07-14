https://arabic.sputniknews.com/20220714/كوريا-الشمالية-تعتزم-تطوير-العلاقات-مع-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-1065039744.html
كوريا الشمالية تعتزم تطوير العلاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
كوريا الشمالية تعتزم تطوير العلاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
أفادت وكالة الأنباء المركزية، بأن كوريا الشمالية تعتزم تطوير العلاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين متبعاً مبادئ السيادة والسلام والصداقة. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T01:27+0000
2022-07-14T01:27+0000
2022-07-14T01:27+0000
كوريا الشمالية
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061316764_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_050095c7e11299c228143fcb612d013c.jpg
سيؤول – سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "الوزير أخبر في الرسائل، بأن حكومة كوريا الشمالية قررت الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأعرب عن رغبته بتطوير العلاقات مع هذين البلدين متبعاً مبادئ السيادة والسلام والصداقة".وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سترد بشكل قاس على اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو: "اليوم أعلن ممثلو هيكليات الاحتلال في دونيتسك أن، بحسب قولهم، كوريا الشمالية اعترفت بهم".وكانت سفارة كوريا الشمالية في موسكو قد أعلنت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أنها اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية وقف العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية رداً على هذه الخطوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/زيلينسكي-يتوعد-كوريا-الشمالية-برد-قاس-لاعترافها-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1065039146.html
كوريا الشمالية
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061316764_155:0:2822:2000_1920x0_80_0_0_d3f3e0947f3a78bd0de9352bb09df748.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, جمهورية لوغانسك الشعبية
كوريا الشمالية تعتزم تطوير العلاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء المركزية، بأن كوريا الشمالية تعتزم تطوير العلاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين متبعاً مبادئ السيادة والسلام والصداقة.
سيؤول – سبوتنيك
. وجاء في بيان الوكالة: "الوزير أخبر في الرسائل، بأن حكومة كوريا الشمالية قررت الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأعرب عن رغبته بتطوير العلاقات مع هذين البلدين متبعاً مبادئ السيادة والسلام والصداقة".
وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سترد بشكل قاس
على اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو: "اليوم أعلن ممثلو هيكليات الاحتلال في دونيتسك أن، بحسب قولهم، كوريا الشمالية اعترفت بهم".
وكانت سفارة كوريا الشمالية في موسكو قد أعلنت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أنها اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية وقف العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية رداً على هذه الخطوة.