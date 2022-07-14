https://arabic.sputniknews.com/20220714/لابيد-أنا-متفائل-إزاء-توسيع-دائرة-التطبيع-عقب-زيارة-الرئيس-بايدن-للسعودية-1065057094.html

لابيد: أنا متفائل إزاء توسيع دائرة التطبيع عقب زيارة الرئيس بايدن للسعودية

لابيد: أنا متفائل إزاء توسيع دائرة التطبيع عقب زيارة الرئيس بايدن للسعودية

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، عن تفاؤله بشأن زيادة عدد الدول التي من الممكن أن تطبع علاقتها مع إسرائيل عقب زيارة الرئيس... 14.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-14T12:48+0000

2022-07-14T12:48+0000

2022-07-14T13:31+0000

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العالم العربي

جو بايدن

السعودية

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القدس - سبوتنيك. وقال لابيد، في مؤتمر صحفي مشترك في القدس مع بايدن: "نحن نسعى للتطبيع مع كل دول المنطقة والرئيس بايدن سيبحث هذا الموضوع في السعودية"، مضيفا: "أنا متفائل إزاء توسيع دائرة التطبيع عقب زيارة الرئيس بايدن للسعودية".وتابع لابيد مخاطبا الدول التي سيلتقي بها بايدن في السعودية: "أيادينا ممدودة للسلام ونسعى للتعاون في العديد من المجالات من التكنولوجيا والاقتصاد وغيرها"، مؤكدا: "لكل بلد يريد السلام والتطبيع نقول لهم مرحبا بكم".من جانبه، قال بايدن: "إسرائيل قامت بتطوير إمكانياتها وعلاقاتها مع جيرانها في المنطقة"، مضيفا: "نحن نلتزم باتفاقيات أبراهام لأنها ترسخ اندماج إسرائيل في محيطها".ووصل بايدن إلى إسرائيل، أمس الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأميركي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته الشرق أوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.

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