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https://arabic.sputniknews.com/20220714/لابيد-يدعو-بايدن-لتشديد-الضغط-على-إيران-للتفاوض-على-اتفاق-بديل-للاتفاق-النووي--1065053242.html
لابيد يدعو بايدن لتشديد الضغط على إيران للتفاوض على "اتفاق بديل" للاتفاق النووي
لابيد يدعو بايدن لتشديد الضغط على إيران للتفاوض على "اتفاق بديل" للاتفاق النووي
طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، خلال لقائه في القدس الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة تشديد الضغط على إيران للعودة إلى... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T11:03+0000
2022-07-14T11:03+0000
العالم
جو بايدن
اسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد التقى لابيد وبايدن في القدس وعقدا "مباحثات مطولة في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الملف الإيراني والاتفاق النووي"، حيث أكد لابيد "معارضته العودة إلى الاتفاق النووي وعلى ضرورة تشديد الضغط على إيران، لكي تعود إلى طاولة المفاوضات لمناقشة اتفاق بديل".وأضاف البيان: "شكر رئيس الوزراء لابيد الرئيس بايدن على قراره بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية"، مشيرا إلى أنه "أكد الزعيمان كذلك على أهمية منتدى النقب، وكذلك ضرورة تعزيز التعاون في إطار الهيكلية الإقليمية، والسعي لتوسيع دائرة دول التطبيع".ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في أولى محطات جولته إلى الشرق الأوسط.وكان في استقبال الرئيس الأمريكي كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، والرئيس يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت.وسيقضي بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، في الضفة الغربية.وبعدها، ينتقل الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية مساء يوم الجمعة، حيث سيلتقي قادة المملكة في جدة ويحضر قمة لمجلس التعاون الخليجي يوم السبت.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/لابيد-وبايدن-يبدآن-اجتماعا-ثنائيا-في-القدس-1065050248.html
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العالم, جو بايدن, اسرائيل

لابيد يدعو بايدن لتشديد الضغط على إيران للتفاوض على "اتفاق بديل" للاتفاق النووي

11:03 GMT 14.07.2022
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEEرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEE
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طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، خلال لقائه في القدس الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة تشديد الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات لبحث "اتفاق بديل" عن الاتفاق النووي.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد التقى لابيد وبايدن في القدس وعقدا "مباحثات مطولة في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الملف الإيراني والاتفاق النووي"، حيث أكد لابيد "معارضته العودة إلى الاتفاق النووي وعلى ضرورة تشديد الضغط على إيران، لكي تعود إلى طاولة المفاوضات لمناقشة اتفاق بديل".
وأضاف البيان: "شكر رئيس الوزراء لابيد الرئيس بايدن على قراره بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية"، مشيرا إلى أنه "أكد الزعيمان كذلك على أهمية منتدى النقب، وكذلك ضرورة تعزيز التعاون في إطار الهيكلية الإقليمية، والسعي لتوسيع دائرة دول التطبيع".
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
لابيد وبايدن يبدآن اجتماعا ثنائيا في القدس
09:16 GMT
ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في أولى محطات جولته إلى الشرق الأوسط.
وكان في استقبال الرئيس الأمريكي كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، والرئيس يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت.
وسيقضي بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، في الضفة الغربية.
وبعدها، ينتقل الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية مساء يوم الجمعة، حيث سيلتقي قادة المملكة في جدة ويحضر قمة لمجلس التعاون الخليجي يوم السبت.
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