https://arabic.sputniknews.com/20220714/لم-يعد-مستشاري-دعوات-ألمانية-لإقالة-شولتز-1065047372.html
"لم يعد مستشاري"... دعوات ألمانية لإقالة شولتز
"لم يعد مستشاري"... دعوات ألمانية لإقالة شولتز
هاجم الألمان مستشارهم أولف شولتز والبوندستاغ (البرلمان الألماني)، ودعوهم إلى الاستقالة من مناصبهم بسبب سياساتهم. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T08:35+0000
2022-07-14T08:35+0000
2022-07-14T08:35+0000
أخبار ألمانيا
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وانتقد قراء صحيفة "بيلد" الألمانية مسؤوليهم بسبب مقال تحدث عن زيادة ألمانيا للضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.فيما قال صاحب حساب باسم أرمين باولا: "حزب الخضر يتألف من المنافقين. أهمهم شولز وهابك. اتحاد منافق".وطالب صاحب الحساب "جيسي 26"، بإقالة الحكومة، قائلا: "نطالب باستقالة الحكومة الفيدرالية. إنها تعيث فسادا".يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو. وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا. لقد وجهت هذه الإجراءات ضربة قوية عكسية للدول الغربية، حيث أدت إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
"لم يعد مستشاري"... دعوات ألمانية لإقالة شولتز
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هاجم الألمان مستشارهم أولف شولتز والبوندستاغ (البرلمان الألماني)، ودعوهم إلى الاستقالة من مناصبهم بسبب سياساتهم.
وانتقد قراء صحيفة "بيلد" الألمانية مسؤوليهم بسبب مقال تحدث عن زيادة ألمانيا
للضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وعلق صاحب حساب حمل اسم kadettler55، ساخطا: "الحكومة تفشل على جميع الجبهات وتؤذي السكان.. إنهم حتى لا يستقيلوا من تلقاء أنفسهم، ولا توجد انتخابات".
فيما قال صاحب حساب باسم أرمين باولا: "حزب الخضر يتألف من المنافقين. أهمهم شولز وهابك. اتحاد منافق".
وطالب صاحب الحساب "جيسي 26"، بإقالة الحكومة، قائلا: "نطالب باستقالة الحكومة الفيدرالية. إنها تعيث فسادا".
وعلق آخر قائلا: "لم يعد مستشاري! سيظل كاذبا على الدوام".
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو. وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا. لقد وجهت هذه الإجراءات ضربة قوية عكسية للدول الغربية، حيث أدت إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.