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ليبيا… سيارات مسلحة تحاصر مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس
https://arabic.sputniknews.com/20220714/ليبيا-سيارات-مسلحة-تحاصر-مبنى-المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-طرابلس-1065039881.html
ليبيا… سيارات مسلحة تحاصر مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس
ليبيا… سيارات مسلحة تحاصر مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا، صباح اليوم الخميس، أكدت فيه صحة الأخبار التي تفيد بوجود قوة مسلحة داخل مبنى المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T00:28+0000
2022-07-14T00:28+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وحسب بيان المؤسسة أن تبعية هذه السيارات المسلحة كما مكتوب ومدون على السيارات تشير تبعيتها إلى الغرفة الامنية المشتركة "مصراتة".وأضاف البيان بأن حماية مبنى المؤسسة الوطنية للنفط هو واجب وطني تجاه كل شخص غيور على هذا الصرح الذي يمثل كل الليبيين.وحملت المؤسسة الوطنية للنفط هذه القوة ومن يكلفها بالتواجد في أسوار المقر الرئيسي للمبني المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية أي عمل تقوم به سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي أو غيره.كما حملت المؤسسة الوطنية للنفط السيد عبدالحميد الدبيبة وأمر القوة المتواجدة في نطاق مبنى المؤسسة مسؤولية التعرض بأذى لأي موظف بالقطاع وتحملهم المسؤولية القانونية التامة.وجاء هذا البيان بعد خروج المهندس مصطفى صنع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بث مباشر من خلال الصفحة الرسمية للمؤسسة مهددا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي ووزير النفط وعدد من قيادات الدولة وذلك عقب الإجراء الذي قام به الدبيبه بإقالة صنع الله وتشكيل مجلس إدارة جديد.وقد أعلن صنع الله رفضه لهذه الإقالة معللا ذلك بأن حكومة الدبيبة غير شرعية ولقد سقطت عندما رفع عنها البرلمان الثقة، معتبرا أن وجوده صمام أمان للقطاع النفطي في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/الدبيبة-يعفي-رئيس-المؤسسة-الوطنية-للنفط-من-منصبه-1065005841.html
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أخبار ليبيا اليوم

ليبيا… سيارات مسلحة تحاصر مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس

00:28 GMT 14.07.2022
© AFP 2022 / - LNA War Information Divisionالجيش الوطني الليبي في طرابلس، ليبيا
الجيش الوطني الليبي في طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / - LNA War Information Division
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أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا، صباح اليوم الخميس، أكدت فيه صحة الأخبار التي تفيد بوجود قوة مسلحة داخل مبنى المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس.
وحسب بيان المؤسسة أن تبعية هذه السيارات المسلحة كما مكتوب ومدون على السيارات تشير تبعيتها إلى الغرفة الامنية المشتركة "مصراتة".
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
الدبيبة يعفي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من منصبه
أمس, 00:26 GMT
وأضاف البيان بأن حماية مبنى المؤسسة الوطنية للنفط هو واجب وطني تجاه كل شخص غيور على هذا الصرح الذي يمثل كل الليبيين.
وحملت المؤسسة الوطنية للنفط هذه القوة ومن يكلفها بالتواجد في أسوار المقر الرئيسي للمبني المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية أي عمل تقوم به سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي أو غيره.
كما حملت المؤسسة الوطنية للنفط السيد عبدالحميد الدبيبة وأمر القوة المتواجدة في نطاق مبنى المؤسسة مسؤولية التعرض بأذى لأي موظف بالقطاع وتحملهم المسؤولية القانونية التامة.
وجاء هذا البيان بعد خروج المهندس مصطفى صنع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بث مباشر من خلال الصفحة الرسمية للمؤسسة مهددا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي ووزير النفط وعدد من قيادات الدولة وذلك عقب الإجراء الذي قام به الدبيبه بإقالة صنع الله وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وقد أعلن صنع الله رفضه لهذه الإقالة معللا ذلك بأن حكومة الدبيبة غير شرعية ولقد سقطت عندما رفع عنها البرلمان الثقة، معتبرا أن وجوده صمام أمان للقطاع النفطي في البلاد.
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