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"مات بعد نقله إلى المستشفى"... مواطنة سعودية تطلق الرصاص على طبيب مصري داخل صيدلية
"مات بعد نقله إلى المستشفى"... مواطنة سعودية تطلق الرصاص على طبيب مصري داخل صيدلية
قتل طبيب مصري يعمل في السعودية متأثرا بإصابته بطلقات نارية أطلقتها عليه مواطنة سعودية، قبل أن تقبض الشرطة عليها في وقت لاحق. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T13:56+0000
2022-07-14T13:56+0000
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وأعلن جهاز الأمن العام السعودي، اليوم الخميس، توقيف "امرأة" بسبب "إطلاقها النار" على شخص، في محافظة الجوف، التي كان يعمل بها الصيدلي.وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية يدعى الطبيب أحمد حاتم ماضي وكان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا بمحافظة الجوف وتوفي عقب إطلاق رصاص عليه في الصيدلية التي يعمل بها.وأشارت إلى أن "أصحاب المحلات المجاورة للصيدلية، أفادوا بنشوب مشادة كلامية، نتيجة امتناع الصيدلي عن إعطاء السيدة مضادا حيويا لا يصرف إلا بوصفة طبية، التزاما منه بقوانين السلطات الصحية السعودية".وتابعت: "المواطنة السعودية توجهت بعد ذلك لسيارتها لتحضر مسدسها الخاص، وتدخل عليه الصيدلية مرة أخرى وتطلق عليه طلقتين ناريتين في ظهره، مما تسبب له في تهتك بالرئة، ومفارقة الحياة بعد نقله للمستشفى".ويحظر القانون السعودي صرف المضادات الحيوية من دون وصفة طبيب وتصل عقوبة المخالفة للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.من جانبها أكدت وزارة الهجرة المصرية، أنها تتابع الإجراءات القانونية لحادث مقتل الصيدلي وأشارت إلى أن السلطات المصرية تثق بـ"الإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية"، وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، خلال اتصال هاتفي بالأسرة، إن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الشرطة-السعودية-تلقي-القبض-على-مقيم-احترف-تزوير-تصاريح-الحج-1064860900.html
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"مات بعد نقله إلى المستشفى"... مواطنة سعودية تطلق الرصاص على طبيب مصري داخل صيدلية

13:56 GMT 14.07.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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قتل طبيب مصري يعمل في السعودية متأثرا بإصابته بطلقات نارية أطلقتها عليه مواطنة سعودية، قبل أن تقبض الشرطة عليها في وقت لاحق.
وأعلن جهاز الأمن العام السعودي، اليوم الخميس، توقيف "امرأة" بسبب "إطلاقها النار" على شخص، في محافظة الجوف، التي كان يعمل بها الصيدلي.
وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية يدعى الطبيب أحمد حاتم ماضي وكان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا بمحافظة الجوف وتوفي عقب إطلاق رصاص عليه في الصيدلية التي يعمل بها.
وأشارت إلى أن "أصحاب المحلات المجاورة للصيدلية، أفادوا بنشوب مشادة كلامية، نتيجة امتناع الصيدلي عن إعطاء السيدة مضادا حيويا لا يصرف إلا بوصفة طبية، التزاما منه بقوانين السلطات الصحية السعودية".
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وتابعت: "المواطنة السعودية توجهت بعد ذلك لسيارتها لتحضر مسدسها الخاص، وتدخل عليه الصيدلية مرة أخرى وتطلق عليه طلقتين ناريتين في ظهره، مما تسبب له في تهتك بالرئة، ومفارقة الحياة بعد نقله للمستشفى".
ويحظر القانون السعودي صرف المضادات الحيوية من دون وصفة طبيب وتصل عقوبة المخالفة للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.
من جانبها أكدت وزارة الهجرة المصرية، أنها تتابع الإجراءات القانونية لحادث مقتل الصيدلي وأشارت إلى أن السلطات المصرية تثق بـ"الإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية"، وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، خلال اتصال هاتفي بالأسرة، إن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني.
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