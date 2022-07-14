https://arabic.sputniknews.com/20220714/ماكرون-يحذر-فرنسا-من-سيناريو-صعب-بمواجهة-روسيا-1065056542.html

ماكرون يحذر فرنسا من "سيناريو صعب" بمواجهة روسيا

ماكرون يحذر فرنسا من "سيناريو صعب" بمواجهة روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن "فرنسا تريد وقف الصراع العسكري في أوكرانيا دون التدخل فيه ولا تريد حربًا عالمية أخرى". 14.07.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

روسيا

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وأوضح ماكرون في مقابلة مع قنوات "تي إف 1" و"فرانس تي في2": "يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن الحرب في أوكرانيا ستستمر لفترة طويلة، وسيكون الصيف وبداية الخريف صعبًا، نريد إيقاف الحرب دون التورط فيها، لا نريد حربا عالمية جديدة".واعتبر ماكرون أن على باريس أن "تواصل مساعدة أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا".وأردف الرئيس الفرنسي: "على فرنسا الاستعداد لسيناريو صعب إذا ما قطعت روسيا إمدادات الغاز".وتابع: "ربما يتعين علينا الاستغناء عن الغاز الروسي، هذا سيناريو صعب للغاية، لكننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين له".قالت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني، في 10 تموز/يوليو، إن "أوكرانيا مخطئة إذا اعتقدت أن هناك حلا عسكريا للوضع".وقالت السياسية الفرنسية لموقع "بي بي سي": "إذا اعتقدت أوكرانيا أن هناك حلا عسكريا، فأنا متأكدة من أنها مخطئة نحن بحاجة للبحث عن حل دبلوماسي".وبحسب قولها "لا أحد من الخبراء العسكريين يستطيع أن يقول إن أوكرانيا قادرة على الانتصار في العمليات العسكرية ضد روسيا".وأشارت لوبان إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتخذ خطوات لإيجاد خيارات لتسوية سلمية للصراع. وفي الوقت نفسه، نددت بنشر جزء من محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا