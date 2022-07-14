https://arabic.sputniknews.com/20220714/مجلس-النواب-الأمريكي-يمرر-قانون-الميزانية-العسكرية-للعام-المالي-2023-بقيمة-نحو-850-مليار-دولار-1065071811.html
النواب الأمريكي يمرر قانون الميزانية العسكرية للعام المالي 2023 بقيمة نحو 850 مليار دولار
النواب الأمريكي يمرر قانون الميزانية العسكرية للعام المالي 2023 بقيمة نحو 850 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح تمرير "قانون تفويض الدفاع الوطني" الذي حدد الميزانية العسكرية للعام المالي 2023 بقيمة نحو 850 مليار دولار. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T22:36+0000
2022-07-14T22:36+0000
2022-07-14T22:36+0000
مجلس النواب الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 329 صوتًا لصالح تمرير القانون، مقابل 101 صوت ضده.ويضيف القانون 37 مليار دولار إلى المبلغ الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مبدئي كميزانية عسكرية، والذي بلغ نحو 813 مليار دولار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجلس النواب الأمريكي
النواب الأمريكي يمرر قانون الميزانية العسكرية للعام المالي 2023 بقيمة نحو 850 مليار دولار
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صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح تمرير "قانون تفويض الدفاع الوطني" الذي حدد الميزانية العسكرية للعام المالي 2023 بقيمة نحو 850 مليار دولار.
واشنطن - سبوتنيك
. وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 329 صوتًا لصالح تمرير القانون، مقابل 101 صوت ضده.
ويضيف القانون 37 مليار دولار إلى المبلغ الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مبدئي كميزانية عسكرية، والذي بلغ نحو 813 مليار دولار.