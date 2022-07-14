https://arabic.sputniknews.com/20220714/محافظ-كالينينغراد-توصيات-المفوضية-الأوروبية-أزالت-جزءا-كبيرا-من-القيود-المفروضة-على-المنطقة-1065051400.html
محافظ كالينينغراد: توصيات المفوضية الأوروبية أزالت جزءا كبيرا من القيود المفروضة على المنطقة
محافظ كالينينغراد: توصيات المفوضية الأوروبية أزالت جزءا كبيرا من القيود المفروضة على المنطقة
أعلن محافظ مقاطعة كالينينغراد الروسية، أنطون أليخانوف، أن توصيات المفوضية الأوروبية أزالت جزءاً كبيرًا من القيود المفروضة على المنطقة من قبل ليتوانيا. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T10:03+0000
2022-07-14T10:03+0000
2022-07-14T10:03+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات المحافظ أليخانوف خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" قال خلالها إن توصيات المفوضية الأوروبية أزالت قدرًا كبيرًا من القيود المفروضة على العبور إلى كالينينغراد، حيث شكلت النسبة أكثر من 80%.وأضاف أليخانوف قائلا: "هذا انتصار لدبلوماسيتنا، لأن أكثر من 80% من القيود التي فُرضت على نقل البضائع إلى المنطقة تم رفعها بالفعل".ونشرت المفوضية الأوروبية بيانا توضيحيا بشأن حظر عبور المواد إلى مدينة كالينينغراد الروسية.وجاء في البيان أنه يرفع الحظر عن المواد الخاضعة للعقوبات والتي يتم نقلها عن طريق السكك الحديدية مع وجود مراقبة مناسبة، ولايسمح بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات برا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
محافظ كالينينغراد: توصيات المفوضية الأوروبية أزالت جزءا كبيرا من القيود المفروضة على المنطقة
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أعلن محافظ مقاطعة كالينينغراد الروسية، أنطون أليخانوف، أن توصيات المفوضية الأوروبية أزالت جزءاً كبيرًا من القيود المفروضة على المنطقة من قبل ليتوانيا.
وجاءت تصريحات المحافظ أليخانوف خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" قال خلالها إن توصيات المفوضية الأوروبية أزالت قدرًا كبيرًا من القيود المفروضة على العبور إلى كالينينغراد، حيث شكلت النسبة أكثر من 80%.
وأضاف أليخانوف قائلا: "هذا انتصار لدبلوماسيتنا، لأن أكثر من 80% من القيود التي فُرضت على نقل البضائع إلى المنطقة تم رفعها بالفعل".
ونشرت المفوضية الأوروبية
بيانا توضيحيا بشأن حظر عبور المواد إلى مدينة كالينينغراد الروسية.
وجاء في البيان أنه يرفع الحظر عن المواد الخاضعة للعقوبات والتي يتم نقلها عن طريق السكك الحديدية مع وجود مراقبة مناسبة، ولايسمح بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات برا.