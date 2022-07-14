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مسؤول إيراني: المحادثات السعودية الإيرانية لم تنتقل للتمثيل الدبلوماسي حتى الآن
مسؤول إيراني: المحادثات السعودية الإيرانية لم تنتقل للتمثيل الدبلوماسي حتى الآن
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للقاء يجمع بين وزيري... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T08:24+0000
2022-07-14T08:24+0000
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طهران– سبوتنيك. وأوضح عنايتي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، قائلا: "إذا كان الجانب السعودي مستعداً لإجراء الجولة المقبلة من المحادثات ومستعداً للدخول في مرحلة أخرى من المحادثات على شكل حوار سياسي، فإن إيران ترحب بذلك".وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني: "في بعض المحافل الإقليمية والدولية، هناك نوع من السلام بيننا وبين السعودية، وربما يكون هناك تعاون في بعض الأماكن أيضا".وأكد عنايتي أن المحادثات بين السعودية وإيران لم تنتقل إلى التمثيل الدبلوماسي حتى الآن، وذلك في إشارة إلى انتقال المحادثات من مرحلة الاجتماعات الأمنية الدبلوماسية.وتابع: "لم تنتقل المحادثات بيننا وبين السعوديين إلى التمثيل الدبلوماسي حتى الآن"، مشددا على أنه مع استمرار الحوار بين الرياض وطهران يمكن خلق أرضية للحوارات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/صحيفة-عراقية-تتوقع-زيارة-وزيري-خارجية-إيران-والسعودية-إلى-بغداد-1064713234.html
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مسؤول إيراني: المحادثات السعودية الإيرانية لم تنتقل للتمثيل الدبلوماسي حتى الآن

08:24 GMT 14.07.2022
© AFP 2022 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / AP
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قال مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للقاء يجمع بين وزيري خارجية إيران والسعودية.
طهران– سبوتنيك. وأوضح عنايتي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، قائلا: "إذا كان الجانب السعودي مستعداً لإجراء الجولة المقبلة من المحادثات ومستعداً للدخول في مرحلة أخرى من المحادثات على شكل حوار سياسي، فإن إيران ترحب بذلك".
وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني: "في بعض المحافل الإقليمية والدولية، هناك نوع من السلام بيننا وبين السعودية، وربما يكون هناك تعاون في بعض الأماكن أيضا".
وأكد عنايتي أن المحادثات بين السعودية وإيران لم تنتقل إلى التمثيل الدبلوماسي حتى الآن، وذلك في إشارة إلى انتقال المحادثات من مرحلة الاجتماعات الأمنية الدبلوماسية.
السعودية وإيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
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6 يوليو, 07:59 GMT
وتابع: "لم تنتقل المحادثات بيننا وبين السعوديين إلى التمثيل الدبلوماسي حتى الآن"، مشددا على أنه مع استمرار الحوار بين الرياض وطهران يمكن خلق أرضية للحوارات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.
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