https://arabic.sputniknews.com/20220714/مساعد-وزير-الخارجية-الإيراني-العلاقات-بين-إيران-وروسيا-تتطور-وتتوسع-1065049501.html
مساعد وزير الخارجية الإيراني: العلاقات بين إيران وروسيا تتطور وتتوسع
مساعد وزير الخارجية الإيراني: العلاقات بين إيران وروسيا تتطور وتتوسع
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، أن العلاقات الروسية الإيرانية تتطور وتتوسع. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T09:01+0000
2022-07-14T09:01+0000
2022-07-14T09:01+0000
العالم
روسيا
إيران
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طهران– سبوتنيك. وقال عنايتي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "العلاقات بين إيران وروسيا تتطور وتتوسع، وتتم متابعة هذه العلاقات في إطار المصالح المشتركة للبلدين".وأضاف: "علاوة على ذلك، تتمتع الحكومة الروسية بعلاقات قوية وديناميكية مع جميع دول الخليج".وتابع الدبلوماسي الإيراني: "نرحب بأي ظروف يمكن تهيئتها لتهدئة المنطقة وتطوير نطاق التعاون بين إيران ودول الخليج"؛ مشيرا إلى سعي طهران لتطوير علاقاتها مع دول الخليج على أساس حل المشكلات من خلال التفاهم والمحادثات الجدية.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/إيران-تكذب-المزاعم-الأمريكية-حول-تزويد-روسيا-بالطائرات-المسيرة-1065031266.html
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العالم, روسيا, إيران
مساعد وزير الخارجية الإيراني: العلاقات بين إيران وروسيا تتطور وتتوسع
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أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، أن العلاقات الروسية الإيرانية تتطور وتتوسع.
طهران– سبوتنيك. وقال عنايتي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "العلاقات بين إيران وروسيا تتطور وتتوسع، وتتم متابعة هذه العلاقات في إطار المصالح المشتركة
للبلدين".
وأضاف: "علاوة على ذلك، تتمتع الحكومة الروسية بعلاقات قوية وديناميكية مع جميع دول الخليج".
وتابع الدبلوماسي الإيراني: "نرحب بأي ظروف يمكن تهيئتها لتهدئة المنطقة وتطوير نطاق التعاون
بين إيران ودول الخليج"؛ مشيرا إلى سعي طهران لتطوير علاقاتها مع دول الخليج على أساس حل المشكلات من خلال التفاهم والمحادثات الجدية.