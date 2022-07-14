https://arabic.sputniknews.com/20220714/مساعد-وزير-الخارجية-الإيراني-لـسبوتنيك-هناك-حوار-مستمر-بيننا-وبين-الأردن-ومصر-1065047574.html

مساعد وزير الخارجية الإيراني لـ"سبوتنيك": هناك حوار مستمر بيننا وبين الأردن ومصر

مساعد وزير الخارجية الإيراني لـ"سبوتنيك": هناك حوار مستمر بيننا وبين الأردن ومصر

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، اليوم الخميس، إنه كان هناك حوار مستمر بين إيران وبين... 14.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-14T08:43+0000

2022-07-14T08:43+0000

2022-07-14T08:43+0000

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طهران– سبوتنيك. وحول تطور العلاقات الإيرانية مع مصر والأردن، أوضح عنايتي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "لدينا علاقات سياسية مع الأردن ولدينا علاقات دبلوماسية مع مصر. ولم يكن هناك قطيعة أبدا وكان هناك حوار مستمر بيننا وبين الأردن ومصر".وأردف: "حقيقة أن تطورا جديدا قد حدث في العلاقات بين إيران وكل من مصر والأردن برأيي، يمكن تفسيره فقط في إطار التقارير الإعلامية ليس أكثر".وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أعلن الأحد الماضي، أن "عمان منفتحة على علاقات صحية مع إيران".وقال الخصاونة، في مقابلة مع قناة "بي بي سي عربي"، "في الأردن لم نتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمننا القومي"، لافتا إلى أن "وتيرة التهديدات الإيرانية لدول الجوار تراجعت ونحن سعداء لذلك".وأضاف: "منفتحون على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "علاقة الأردن مع السعودية تاريخية وممتدة".رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، بتصريحات الخصاونة، مؤكدة أن "هناك مجالاً لتعزيز التعاون بين إيران والأردن".قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي: "رؤيتنا للأردن كدولة مسلمة إيجابية، وأعتقد أن هناك أساسا لتعزيز التعاون في كل من القضايا الثنائية والإقليمية، وأن البلدين لديهما قدرات جيدة في هذا المجال"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وبشأن المحادثات مع مصر، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "هناك تواصلا دبلوماسيا مباشرا بين البلدين وأن المحادثات الرسمية الدبلوماسية جعلتهما بغنى عن الوسيط"، مؤكدا أن البلدين شهدا تعاونا بناء خلال السنوات الماضية.

https://arabic.sputniknews.com/20220713/إيران-تتحدث-عن-المفاوضات-مع-مصر-والسعودية-وتكشف-موقفها-من-تصريحات-رئيس-الوزراء-الأردني-1065017554.html

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