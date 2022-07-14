https://arabic.sputniknews.com/20220714/مستشار-مكتب-زيلينسكي-يحدد-متى-يستطيع-الجيش-الأوكراني-شن-هجوم-1065040936.html
مستشار مكتب زيلينسكي يحدد متى يستطيع الجيش الأوكراني شن هجوم
مستشار مكتب زيلينسكي يحدد متى يستطيع الجيش الأوكراني شن هجوم
كشف مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن القوات الأوكرانية لا تقدر على شن هجوم في الوقت الراهن. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T04:44+0000
2022-07-14T04:44+0000
2022-07-14T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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فقد قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار مدير مكتب رئيس الجمهورية فلاديمير زيلينسكي، في حديث متلفز على يوتيوب: "تنقصنا منظومات الدفاع الجوي القادرة على التنقل من مكان إلى آخر والعربات المدرعة".وأضاف: "سوف نكون مستعدين لشن هجوم معاكس (على القوات الروسية) عندما نسد هذا النقص".وكان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف قد زعم في الحديث لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية أن زيلينسكي أصدر أوامره للجيش الأوكراني بتحرير جنوب البلاد بينما زعمت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، أن الجيش الأوكراني بصدد شن هجوم معاكس.واعتبِرت هذه المزاعم بمثابة محاولة ضرب معنويات سكان مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.ووفق الخبير الروسي إيغور كوروتشينكو، لا تقدر كييف على شن هجوم معاكس واسع بسبب انهيار معنويات قواتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مستشار مكتب زيلينسكي يحدد متى يستطيع الجيش الأوكراني شن هجوم
04:44 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 05:01 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
كشف مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن القوات الأوكرانية لا تقدر على شن هجوم في الوقت الراهن.
فقد قال
أليكسي أريستوفيتش، مستشار مدير مكتب رئيس الجمهورية فلاديمير زيلينسكي، في حديث متلفز على يوتيوب: "تنقصنا منظومات الدفاع الجوي القادرة على التنقل من مكان إلى آخر والعربات المدرعة".
وأضاف: "سوف نكون مستعدين لشن هجوم معاكس (على القوات الروسية) عندما نسد هذا النقص".
وكان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف قد زعم في الحديث لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية أن زيلينسكي أصدر أوامره للجيش الأوكراني بتحرير جنوب البلاد بينما زعمت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، أن الجيش الأوكراني بصدد شن هجوم معاكس.
واعتبِرت هذه المزاعم بمثابة محاولة ضرب معنويات سكان مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
ووفق الخبير الروسي إيغور كوروتشينكو، لا تقدر كييف على شن هجوم معاكس واسع بسبب انهيار معنويات قواتها.