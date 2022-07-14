https://arabic.sputniknews.com/20220714/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-والأمم-المتحدة-ستنظمان-طرق-نقل-السفن-المتجهة-إلى-موانئ-أوكرانيا-1065048905.html
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا والأمم المتحدة ستنظمان طرق نقل السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا والأمم المتحدة ستنظمان طرق نقل السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن كل من تركيا ومنظمة الأمم المتحدة تعتزمان تنظيم طرق نقل السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية لتحميل القمح. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T08:57+0000
2022-07-14T08:57+0000
2022-07-14T08:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال المصدر للوكالة إن "هناك آمالًا كبيرة في التوصل إلى توافق في الاجتماع، حيث أن المفاوضات أخذت بعين الاعتبار مخاوف موسكو ووجود عقوبات في قطاعات التأمين واللوجستيات والبنوك لتصدير المنتجات الزراعية الروسية".وأضاف المصدر أنه "تم الاتفاق على تنفيذ الرقابة من قبل الجانب التركي والأمم المتحدة. وشكل ذلك أساس الآلية المقترحة لعمل مركز التنسيق في إسطنبول. وسيستمر بحث التفاصيل الفنية".وانتهت المفاوضات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسوية "قضية الحبوب" التي عقدت في قصر كالندر في إسطنبول، بحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك".وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود ، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا والأمم المتحدة ستنظمان طرق نقل السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا
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كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن كل من تركيا ومنظمة الأمم المتحدة تعتزمان تنظيم طرق نقل السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية لتحميل القمح.
وقال المصدر للوكالة إن "هناك آمالًا كبيرة في التوصل إلى توافق في الاجتماع، حيث أن المفاوضات أخذت بعين الاعتبار مخاوف موسكو ووجود عقوبات في قطاعات التأمين واللوجستيات والبنوك لتصدير المنتجات الزراعية الروسية".
وأضاف المصدر أنه "تم الاتفاق على تنفيذ الرقابة من قبل الجانب التركي والأمم المتحدة. وشكل ذلك أساس الآلية المقترحة لعمل مركز التنسيق في إسطنبول. وسيستمر بحث التفاصيل الفنية".
وانتهت المفاوضات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسوية "قضية الحبوب" التي عقدت في قصر كالندر في إسطنبول، بحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك".
وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب
، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود ، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.