عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-والأمم-المتحدة-ستنظمان-طرق-نقل-السفن-المتجهة-إلى-موانئ-أوكرانيا-1065048905.html
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا والأمم المتحدة ستنظمان طرق نقل السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا والأمم المتحدة ستنظمان طرق نقل السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن كل من تركيا ومنظمة الأمم المتحدة تعتزمان تنظيم طرق نقل السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية لتحميل القمح. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T08:57+0000
2022-07-14T08:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1049453141_0:81:3355:1968_1920x0_80_0_0_9f86361ddb0ef35c88c3fe00df3e8b6a.jpg
وقال المصدر للوكالة إن "هناك آمالًا كبيرة في التوصل إلى توافق في الاجتماع، حيث أن المفاوضات أخذت بعين الاعتبار مخاوف موسكو ووجود عقوبات في قطاعات التأمين واللوجستيات والبنوك لتصدير المنتجات الزراعية الروسية".وأضاف المصدر أنه "تم الاتفاق على تنفيذ الرقابة من قبل الجانب التركي والأمم المتحدة. وشكل ذلك أساس الآلية المقترحة لعمل مركز التنسيق في إسطنبول. وسيستمر بحث التفاصيل الفنية".وانتهت المفاوضات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسوية "قضية الحبوب" التي عقدت في قصر كالندر في إسطنبول، بحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك".وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود ، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1049453141_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_a7981fbee3cf54a6098d27e837b7dcd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا والأمم المتحدة ستنظمان طرق نقل السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا

08:57 GMT 14.07.2022
© Sputnik . Alexander Halperin / الذهاب إلى بنك الصورزورق صاروخي تابع لأسطول البحر الأسود
زورق صاروخي تابع لأسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Alexander Halperin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن كل من تركيا ومنظمة الأمم المتحدة تعتزمان تنظيم طرق نقل السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية لتحميل القمح.
وقال المصدر للوكالة إن "هناك آمالًا كبيرة في التوصل إلى توافق في الاجتماع، حيث أن المفاوضات أخذت بعين الاعتبار مخاوف موسكو ووجود عقوبات في قطاعات التأمين واللوجستيات والبنوك لتصدير المنتجات الزراعية الروسية".
وأضاف المصدر أنه "تم الاتفاق على تنفيذ الرقابة من قبل الجانب التركي والأمم المتحدة. وشكل ذلك أساس الآلية المقترحة لعمل مركز التنسيق في إسطنبول. وسيستمر بحث التفاصيل الفنية".
وانتهت المفاوضات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسوية "قضية الحبوب" التي عقدت في قصر كالندر في إسطنبول، بحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك".
وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود ، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожилая женщина на одной из улиц в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала