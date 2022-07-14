https://arabic.sputniknews.com/20220714/مفوض-اللغة-الأوكرانية-يدين-استخدام-زيلينسكي-للغات-غير-حكومية-في-خطاباته-1065062344.html
مفوض اللغة الأوكرانية يدين استخدام زيلينسكي "للغات غير حكومية" في خطاباته
مفوض اللغة الأوكرانية يدين استخدام زيلينسكي "للغات غير حكومية" في خطاباته
صرح مكتب مفوض حماية اللغة الأوكرانية أن فلاديمير زيلينسكي، وبموجب الأحكام العرفية، ينتهك القانون باستخدامه لغة غير حكومية في خطاباته. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T14:40+0000
2022-07-14T14:40+0000
2022-07-14T14:40+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال المكتب في بيان أصدره اليوم الخميس: "في ظل الأحكام العرفية، يواصل المسؤولون انتهاك قانون لغة الدولة، لقد توصلنا لهذه النتائج أثناء مراجعة استخدام لغة الدولة من قبل مسؤولي السلطات المركزية والمحلية، وغيرهم من المسؤولين الذين كانوا بإعلام المواطنين ضمن أطر النظام القانوني للأحكام العرفية في أوكرانيا".وكأمثلة على انتهاك زيلينسكي لقانون اللغة، قُدمت لقاءاته مع رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون والمخرج شون بن، وقد نُشر مقطع الفيديو على قناة "تلغرام" التابعة للبرلمان الأوكراني.وأجريت الدراسة من 1 مارس/ آذار إلى 30 يونيو/ حزيران، وأشارت المفوصية إلى أنه اعتبارًا من 16 يوليو/ تموز، تدخل تعديلات قانون الجرائم الإدارية حيز التنفيذ، والتي ستسمح بفرض غرامات على المسؤولين في سلطات الدولة والسلطات المحلية وموظفي الشركات والأفراد في حال خرقها.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/زيلينسكي-يحرج-الرئيس-الألماني-بإلغاء-زيارة-الأخير-لكييف-دون-تبرير-1064898357.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مفوض اللغة الأوكرانية يدين استخدام زيلينسكي "للغات غير حكومية" في خطاباته
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صرح مكتب مفوض حماية اللغة الأوكرانية أن فلاديمير زيلينسكي، وبموجب الأحكام العرفية، ينتهك القانون باستخدامه لغة غير حكومية في خطاباته.
وقال المكتب في بيان أصدره اليوم الخميس: "في ظل الأحكام العرفية، يواصل المسؤولون انتهاك قانون لغة الدولة، لقد توصلنا لهذه النتائج أثناء مراجعة استخدام لغة الدولة من قبل مسؤولي السلطات المركزية والمحلية، وغيرهم من المسؤولين الذين كانوا بإعلام المواطنين ضمن أطر النظام القانوني للأحكام العرفية في أوكرانيا".
"تم تسجيل حالات استخدام لغة غير حكومية في خطابات رئيس أوكرانيا، والمستشارين لرؤساء هيئات الدولة، وممثلي الإدارات العسكرية والحكومات المحلية أثناء التحدث لممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الأجنبية".
وكأمثلة على انتهاك زيلينسكي لقانون اللغة، قُدمت لقاءاته مع رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون والمخرج شون بن، وقد نُشر مقطع الفيديو على قناة "تلغرام" التابعة للبرلمان الأوكراني
.
وأجريت الدراسة من 1 مارس/ آذار إلى 30 يونيو/ حزيران، وأشارت المفوصية إلى أنه اعتبارًا من 16 يوليو/ تموز، تدخل تعديلات قانون الجرائم الإدارية حيز التنفيذ، والتي ستسمح بفرض غرامات على المسؤولين في سلطات الدولة والسلطات المحلية وموظفي الشركات والأفراد في حال خرقها.