https://arabic.sputniknews.com/20220714/مقلب-صلاة-الميت-يثير-جدلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1065057891.html
مقلب صلاة الميت يثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو
مقلب صلاة الميت يثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا كبير بين الرواد والمتابعين، حيث قام عدد من المواطنين بأداء مقلب برجل نائم من خلال الصلاة عليه. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T12:53+0000
2022-07-14T12:53+0000
2022-07-14T12:55+0000
مجتمع
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وأظهر مقطع الفيديو رجلا نائما ويقف خلفه عدد من الرجال وهم يقيمون عليه صلاة الميت، وفي لحظات استفاق الرجل وهو في حالة من الذعر بعد مشاهدة الوضع.وقام الرجل ومشى في الغرفة وبدأ بالصراخ “أنا حي”، بينما استمر الرجال بأداء الصلاة وتقديم التعازي لبعضهم البعض وسط صراخ الرجل: “أنا حي!”.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
مقلب صلاة الميت يثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو
12:53 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا كبير بين الرواد والمتابعين، حيث قام عدد من المواطنين بأداء مقلب برجل نائم من خلال الصلاة عليه.
وأظهر مقطع الفيديو رجلا نائما ويقف خلفه عدد من الرجال وهم يقيمون عليه صلاة الميت، وفي لحظات استفاق الرجل وهو في حالة من الذعر بعد مشاهدة الوضع.
وقام الرجل ومشى في الغرفة وبدأ بالصراخ “أنا حي”، بينما استمر الرجال بأداء الصلاة وتقديم التعازي لبعضهم البعض وسط صراخ الرجل: “أنا حي!”.