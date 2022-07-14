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https://arabic.sputniknews.com/20220714/مقلب-صلاة-الميت-يثير-جدلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1065057891.html
مقلب صلاة الميت يثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو
مقلب صلاة الميت يثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا كبير بين الرواد والمتابعين، حيث قام عدد من المواطنين بأداء مقلب برجل نائم من خلال الصلاة عليه. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T12:53+0000
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مجتمع
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وأظهر مقطع الفيديو رجلا نائما ويقف خلفه عدد من الرجال وهم يقيمون عليه صلاة الميت، وفي لحظات استفاق الرجل وهو في حالة من الذعر بعد مشاهدة الوضع.وقام الرجل ومشى في الغرفة وبدأ بالصراخ “أنا حي”، بينما استمر الرجال بأداء الصلاة وتقديم التعازي لبعضهم البعض وسط صراخ الرجل: “أنا حي!”.
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مقلب صلاة الميت يثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو

12:53 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 14.07.2022)
© Sputnik . محمد دامورإقامة صلاة الميت على الراحل المخرج السوري حاتم علي
إقامة صلاة الميت على الراحل المخرج السوري حاتم علي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . محمد دامور
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انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا كبير بين الرواد والمتابعين، حيث قام عدد من المواطنين بأداء مقلب برجل نائم من خلال الصلاة عليه.
وأظهر مقطع الفيديو رجلا نائما ويقف خلفه عدد من الرجال وهم يقيمون عليه صلاة الميت، وفي لحظات استفاق الرجل وهو في حالة من الذعر بعد مشاهدة الوضع.
وقام الرجل ومشى في الغرفة وبدأ بالصراخ “أنا حي”، بينما استمر الرجال بأداء الصلاة وتقديم التعازي لبعضهم البعض وسط صراخ الرجل: “أنا حي!”.
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