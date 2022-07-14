مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
© Sputnik . Zahra Al Amirمهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
© Sputnik . Zahra Al Amir
يعج صيف لبنان بالمهرجانات الدولية والمحلية والأنشطة الثقافية والفنية، بعد انقطاع لمدة عامين إثر انتشار فيروس كورونا إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وافتتحت مهرجانات بيت الدين الدولية موسمها لهذا الصيف، مساء أمس الأربعاء، بحفل فني أحيته فرقة Les Cordes Résonnantes في قصر بيت الدين التراثي، تأكيداً منها على رسالة الثقافة في كل الظروف والأزمنة.
وقدمت السوبرانو لارا جوخدار، والميزو سوبرانو ناتاشا نصار، وعازفة التشيلو نيري غازاريان، بقيادة عازف الكمان جو ضو تشكيلة واسعة من موسيقى الباروك والكلاسيكية وأنواع موسيقية أخرى.
وانطلق هذا العام مهرجان بيت الدين ببرنامج مقتضب ومميز ومجاني يراعي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، بمشاركة فنانين لبنانيين.
وتقول مديرة مهرجانات بيت الدين هالة شاهين لـ"سبوتنيك": "العودة جميلة بعد انقطاع، وصحيح أن الانقطاع قسري بسبب كورونا والأوضاع التي مر بها لبنان، أحببنا أن نعود لأن مع العودة أمل وحياة وأناس تلتقي حول الفن".
وأشارت إلى أن "كل مجتمع ينمى بمهرجاناته، نحن بمهرجانات بيت الدين أحببنا العودة ولأن الأوضاع صعبة قررنا أن نقدم العروض مجانية، وهي ليست المرة الأولى التي تقدم فيها بيت الدين عروضاً مجانية".
© Sputnik . Zahra Al Amirمهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
1/3
© Sputnik . Zahra Al Amir
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
© Sputnik . Zahra Al Amirمهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
2/3
© Sputnik . Zahra Al Amir
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
© Sputnik . Zahra Al Amirمهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
3/3
© Sputnik . Zahra Al Amir
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
1/3
© Sputnik . Zahra Al Amir
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
2/3
© Sputnik . Zahra Al Amir
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
3/3
© Sputnik . Zahra Al Amir
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
كما ستقدم دلين جبور وفرقتها مجموعة من الأغاني العربية والكلاسيكية، وترافقها مجموعة من الموسيقيين المتخصصين في مجال الارتجال، وفق معايير تخت للموسيقى العربية الكلاسيكية، يوم 15 تموز/يوليو.
وتختتم المهرجانات في 16 تموز/يوليو بحفل للموسيقي والملحن وعازف البيانو اللبناني الأرمني غي مانوكيان والأوركسترا.
أما على هامش المهرجانات فسيقام معارض فنية بالتنسيق مع صالح بركات، تضم مجموعة من الأعمال الفنية لعمر انسي، حبيب السرور، مصطفى فروخ، عبد الرحمن قطناني، وهيب البتديني، خليل زغيب، ومنحوتات من أعمال عائلة بصبوص وسلوى روضة شقير.
9 يوليو, 11:08 GMT