عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220714/مهرجانات-بيت-الدين-الدولية-تنطلق-بحفلات-مجانية-1065049148.html
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
يعج صيف لبنان بالمهرجانات الدولية والمحلية والأنشطة الثقافية والفنية، بعد انقطاع لمدة عامين إثر انتشار فيروس كورونا إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T09:00+0000
2022-07-14T09:00+0000
لبنان
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1065048310_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5bdd92a0fbde2db7670fb8418cc1f348.jpg
وافتتحت مهرجانات بيت الدين الدولية موسمها لهذا الصيف، مساء أمس الأربعاء، بحفل فني أحيته فرقة Les Cordes Résonnantes في قصر بيت الدين التراثي، تأكيداً منها على رسالة الثقافة في كل الظروف والأزمنة.وقدمت السوبرانو لارا جوخدار، والميزو سوبرانو ناتاشا نصار، وعازفة التشيلو نيري غازاريان، بقيادة عازف الكمان جو ضو تشكيلة واسعة من موسيقى الباروك والكلاسيكية وأنواع موسيقية أخرى.وانطلق هذا العام مهرجان بيت الدين ببرنامج مقتضب ومميز ومجاني يراعي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، بمشاركة فنانين لبنانيين.وأشارت إلى أن "كل مجتمع ينمى بمهرجاناته، نحن بمهرجانات بيت الدين أحببنا العودة ولأن الأوضاع صعبة قررنا أن نقدم العروض مجانية، وهي ليست المرة الأولى التي تقدم فيها بيت الدين عروضاً مجانية".كما ستقدم دلين جبور وفرقتها مجموعة من الأغاني العربية والكلاسيكية، وترافقها مجموعة من الموسيقيين المتخصصين في مجال الارتجال، وفق معايير تخت للموسيقى العربية الكلاسيكية، يوم 15 تموز/يوليو.وتختتم المهرجانات في 16 تموز/يوليو بحفل للموسيقي والملحن وعازف البيانو اللبناني الأرمني غي مانوكيان والأوركسترا.أما على هامش المهرجانات فسيقام معارض فنية بالتنسيق مع صالح بركات، تضم مجموعة من الأعمال الفنية لعمر انسي، حبيب السرور، مصطفى فروخ، عبد الرحمن قطناني، وهيب البتديني، خليل زغيب، ومنحوتات من أعمال عائلة بصبوص وسلوى روضة شقير.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/مهرجانات-بعلبك-الدولية-تعيد-الحياة-لمعبد-باخوس-صور-1064903247.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1065048310_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0129b74a278f840d321b2ba017f9544.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, تقارير سبوتنيك

مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية

09:00 GMT 14.07.2022
© Sputnik . Zahra Al Amirمهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Zahra Al Amir
تابعنا عبرTelegram
يعج صيف لبنان بالمهرجانات الدولية والمحلية والأنشطة الثقافية والفنية، بعد انقطاع لمدة عامين إثر انتشار فيروس كورونا إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وافتتحت مهرجانات بيت الدين الدولية موسمها لهذا الصيف، مساء أمس الأربعاء، بحفل فني أحيته فرقة Les Cordes Résonnantes في قصر بيت الدين التراثي، تأكيداً منها على رسالة الثقافة في كل الظروف والأزمنة.
وقدمت السوبرانو لارا جوخدار، والميزو سوبرانو ناتاشا نصار، وعازفة التشيلو نيري غازاريان، بقيادة عازف الكمان جو ضو تشكيلة واسعة من موسيقى الباروك والكلاسيكية وأنواع موسيقية أخرى.
وانطلق هذا العام مهرجان بيت الدين ببرنامج مقتضب ومميز ومجاني يراعي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، بمشاركة فنانين لبنانيين.

وتقول مديرة مهرجانات بيت الدين هالة شاهين لـ"سبوتنيك": "العودة جميلة بعد انقطاع، وصحيح أن الانقطاع قسري بسبب كورونا والأوضاع التي مر بها لبنان، أحببنا أن نعود لأن مع العودة أمل وحياة وأناس تلتقي حول الفن".

وأشارت إلى أن "كل مجتمع ينمى بمهرجاناته، نحن بمهرجانات بيت الدين أحببنا العودة ولأن الأوضاع صعبة قررنا أن نقدم العروض مجانية، وهي ليست المرة الأولى التي تقدم فيها بيت الدين عروضاً مجانية".
© Sputnik . Zahra Al Amirمهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Zahra Al Amir
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
© Sputnik . Zahra Al Amirمهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Zahra Al Amir
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
© Sputnik . Zahra Al Amirمهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Zahra Al Amir
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
1/3
© Sputnik . Zahra Al Amir
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
2/3
© Sputnik . Zahra Al Amir
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
3/3
© Sputnik . Zahra Al Amir
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
كما ستقدم دلين جبور وفرقتها مجموعة من الأغاني العربية والكلاسيكية، وترافقها مجموعة من الموسيقيين المتخصصين في مجال الارتجال، وفق معايير تخت للموسيقى العربية الكلاسيكية، يوم 15 تموز/يوليو.
وتختتم المهرجانات في 16 تموز/يوليو بحفل للموسيقي والملحن وعازف البيانو اللبناني الأرمني غي مانوكيان والأوركسترا.
أما على هامش المهرجانات فسيقام معارض فنية بالتنسيق مع صالح بركات، تضم مجموعة من الأعمال الفنية لعمر انسي، حبيب السرور، مصطفى فروخ، عبد الرحمن قطناني، وهيب البتديني، خليل زغيب، ومنحوتات من أعمال عائلة بصبوص وسلوى روضة شقير.
مهرجانات بعلبك الدولية تعيد الحياة لمعبد باخوس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
مهرجانات بعلبك الدولية تعيد الحياة لمعبد باخوس
9 يوليو, 11:08 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожилая женщина на одной из улиц в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала