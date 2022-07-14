https://arabic.sputniknews.com/20220714/نتنياهو-يعلن-موافقة-بايدن-على-توجيه-ضربة-عسكرية-لإيران-1065069558.html
نتنياهو يعلن موافقة بايدن على توجيه ضربة عسكرية لإيران
نتنياهو يعلن موافقة بايدن على توجيه ضربة عسكرية لإيران
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر عن موافقته على توجيه ضربة عسكرية لإيران في حال طورت الأخيرة أسلحة نووية. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T19:55+0000
2022-07-14T19:55+0000
2022-07-14T20:06+0000
الرئيس الأمريكي
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003875_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3c5b7005bd797a9967b1963004275f36.jpg
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي في القدس، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إنه أبلغ بايدن أن العقوبات الاقتصادية غير كافية، وأن هناك حاجة لخيار جاد بتوجيه ضربة عسكرية.وأضاف نتنياهو أنه أبلغ الرئيس الأمريكي كذلك أنه بدون خيار عسكري جاد لا يمكن إيقاف إيران.وكشف عن موقف الرئيس الأمريكي: "قال إنه يوافق على هذه الكلمات، وكنت سعيدًا بسماع ذلك، بكل الأحوال هذا ما سأفعله عندما أعود رئيسًا للوزراء".وظهر استعداد بايدن لدراسة تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران خلال مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، حيث سئل بشأن إذا كان حديثه عن الالتزام بالتأكد من عدم حصول إيران على سلاح نووي يعني توجيه ضربة عسكرية لها، أجاب الرئيس الأمريكي: "إذا كان هذا الخيار الأخير، نعم".
https://arabic.sputniknews.com/20220714/بايدن-يتجنب-مناقشة-قضية-خاشقجي-في-السعودية-1065063495.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003875_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e8c84014ac78d7a506ee617103e98ffd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس الأمريكي, أخبار إسرائيل اليوم
نتنياهو يعلن موافقة بايدن على توجيه ضربة عسكرية لإيران
19:55 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 20:06 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر عن موافقته على توجيه ضربة عسكرية لإيران في حال طورت الأخيرة أسلحة نووية.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي في القدس، بحسب شبكة "سي إن إن"
الأمريكية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إنه أبلغ بايدن أن العقوبات الاقتصادية غير كافية، وأن هناك حاجة لخيار جاد بتوجيه ضربة عسكرية.
وأضاف نتنياهو أنه أبلغ الرئيس الأمريكي
كذلك أنه بدون خيار عسكري جاد لا يمكن إيقاف إيران.
وتابع: "إذا لم ترتدع يجب أن تُنفذ العملية العسكرية هذه، هذا موقفي، وآمل أن يكون الموقف الأمريكي كذلك أيضا".
وكشف عن موقف الرئيس الأمريكي: "قال إنه يوافق على هذه الكلمات، وكنت سعيدًا بسماع ذلك، بكل الأحوال هذا ما سأفعله عندما أعود رئيسًا للوزراء".
وظهر استعداد بايدن لدراسة تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران خلال مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، حيث سئل بشأن إذا كان حديثه عن الالتزام بالتأكد من عدم حصول إيران على سلاح نووي يعني توجيه ضربة عسكرية لها، أجاب الرئيس الأمريكي: "إذا كان هذا الخيار الأخير، نعم".