https://arabic.sputniknews.com/20220714/هل-حصلت-إيران-على-تعهدات-من-دول-عربية-بعدم-المشاركة-في-أحلاف-عسكرية-ضدها-1065059608.html
هل حصلت إيران على تعهدات من دول عربية بعدم المشاركة في أحلاف عسكرية ضدها
هل حصلت إيران على تعهدات من دول عربية بعدم المشاركة في أحلاف عسكرية ضدها
تناقش الحلقة الموقف الإيراني من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، ما سمي بـ "إعلان القدس"، الذي يقضي بمنع إيران من حيازة... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T13:50+0000
2022-07-14T13:50+0000
2022-07-14T13:50+0000
راديو
بانوراما
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هل حصلت إيران على تعهدات من دول عربية بعدم المشاركة في أحلاف عسكرية ضدها
هل حصلت إيران على تعهدات من دول عربية بعدم المشاركة في أحلاف عسكرية ضدها
وكانت واشنطن قد عبرت عن التزامها ببناء إطار إقليمي لتعزيز علاقات إسرائيل وشركائها، ودمجها في المنطقة وتوسيع دائرة السلام لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى، وكذلك بمواجهة الأنشطة الإيرانية في المنطقة – حسب البيان.المختص بالشأن الإيراني، مصدق بور، قال إنوأكد بور، في حوار معه عبر "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
هل حصلت إيران على تعهدات من دول عربية بعدم المشاركة في أحلاف عسكرية ضدها
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تناقش الحلقة الموقف الإيراني من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، ما سمي بـ "إعلان القدس"، الذي يقضي بمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
وكانت واشنطن قد عبرت عن التزامها ببناء إطار إقليمي لتعزيز علاقات إسرائيل وشركائها، ودمجها في المنطقة وتوسيع دائرة السلام لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى، وكذلك بمواجهة الأنشطة الإيرانية في المنطقة – حسب البيان.
المختص بالشأن الإيراني، مصدق بور، قال إن
"الرئيس بايدن لم يأت لحل مشاكل المنطقة، وإنما لاستغلال واستثمار أزماتها لصالح إسرائيل".
وأكد بور، في حوار معه عبر "بانوراما
"، أن
"الحلف الذي يجري الحديث عنه "لا يمكن أن يبصر النور"، وأن إيران تلقت رسائل من عدد من البلدان العربية تؤكد فيها أنها غير مستعدة للدخول في أي تحالفات ضد الجمهورية الإسلامية".
التفاصيل في الملف الصوتي...