https://arabic.sputniknews.com/20220714/وكالة-السعودية-تعتزم-فتح-مجالها-الجوي-أمام-الخطوط-الجوية-الإسرائيلية-1065065893.html

وكالة: السعودية تعتزم فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية

وكالة: السعودية تعتزم فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية

تعتزم المملكة العربية السعودية فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية التي تشغلها الخطوط الجوية الإسرائيلية. بحسب ما ذكرته، اليوم الخميس، وكالة "رويترز"... 14.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-14T16:53+0000

2022-07-14T16:53+0000

2022-07-14T16:53+0000

العالم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

السعودية

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وبحسب الوكالة "ستسمح المملكة أيضا برحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل للمسلمين الذين يعيشون هناك ويريدون أداء فريضة الحج. حيث تقبل المملكة العربية السعودية حاليا الحجاج المسلمين القادمين من إسرائيل إلى مكة عبر دول ثالثة".وتشير الوكالة إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية نهاية الأسبوع الجاري.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من اليوم الخميس، إنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية.وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، يوم الخميس الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من السعودية السماح برحلات جوية مباشرة إلى مكة المكرمة للراغبين في أداء فريضة الحج.ونقلت الصحيفة عن عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أنه طلب من المملكة السماح برحلات جوية مباشرة من مطار تل أبيب للراغبين في أداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة.وأكدت الصحيفة العبرية أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية سعوا للحصول على إذن سعودي للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق الأراضي السعودية إلى وجهات آسيوية.وفي سياق متصل، قالت المبعوثة الأمريكية الخاصة لمحاربة معاداة السامية ديبورا ليبستات، إن "السعودية تغيرت كثيرا فيما يتعلق بنظرتها وتعاملها مع اليهود".ووصل بايدن إلى إسرائيل، أمس الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته الشرق أوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/وزير-إسرائيلي-يطلب-من-السعودية-السماح-برحلات-جوية-مباشرة-إلى-مكة-1064824341.html

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