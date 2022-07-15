https://arabic.sputniknews.com/20220715/آليات-عسكرية-أوكرانية-تصل-إلى-ريف-موسكو-للمشاركة-في-معرض-الغنائم-1065078646.html
آليات عسكرية أوكرانية تصل إلى ريف موسكو للمشاركة في معرض الغنائم
آليات عسكرية أوكرانية تصل إلى ريف موسكو للمشاركة في معرض الغنائم
شهدت حديقة "باتريوت" في ريف موسكو وصول آليات عسكرية أوكرانية هي بعض الآليات التي غنمتها القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T07:45+0000
2022-07-15T07:45+0000
2022-07-15T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتم إحضارها إلى ريف موسكو لعرضها في حديقة "باتريوت" التي تقام فيها معارض عسكرية.ومن بين الآليات التي يحتوي عليها معرض الغنائم دبابة "تي-72أ إم تي" التي تم إحضارها إلى حديقة "باتريوت" من ريف العاصمة الأوكرانية كييف.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الأوكرانية بدأت تتسلم دبابات "تي-72أ إم تي" قبل عامين بعدما لم تتمكن أوكرانيا من إيجاد مَن يشتريها في الخارج.وتضم مجموعة الغنائم المعروضة في حديقة "باتريوت" ناقلة الجنود "بي تي إر-3" وناقلة الجنود "بي تي إر-4". يذكر أن القوات الأوكرانية تركت العديد من هذه العربات في ساحة القتال، وتمكن العسكريون الروس من ترميم بعضها ليستخدموها ضد أصحابها السابقين.
سبوتنيك عربي
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
آليات عسكرية أوكرانية تصل إلى ريف موسكو للمشاركة في معرض الغنائم
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شهدت حديقة "باتريوت" في ريف موسكو وصول آليات عسكرية أوكرانية هي بعض الآليات التي غنمتها القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا.
وتم إحضارها إلى ريف موسكو لعرضها في حديقة "باتريوت" التي تقام فيها معارض عسكرية.
ومن بين الآليات التي يحتوي عليها معرض الغنائم دبابة "تي-72أ إم تي" التي تم إحضارها إلى حديقة "باتريوت" من ريف العاصمة الأوكرانية كييف.
وذكرت
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الأوكرانية بدأت تتسلم دبابات "تي-72أ إم تي" قبل عامين بعدما لم تتمكن أوكرانيا من إيجاد مَن يشتريها في الخارج.
وتضم مجموعة الغنائم المعروضة في حديقة "باتريوت" ناقلة الجنود "بي تي إر-3" وناقلة الجنود "بي تي إر-4". يذكر أن القوات الأوكرانية تركت العديد من هذه العربات في ساحة القتال، وتمكن العسكريون الروس من ترميم بعضها ليستخدموها ضد أصحابها السابقين.