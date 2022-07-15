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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220715/آليات-عسكرية-أوكرانية-تصل-إلى-ريف-موسكو-للمشاركة-في-معرض-الغنائم-1065078646.html
آليات عسكرية أوكرانية تصل إلى ريف موسكو للمشاركة في معرض الغنائم
آليات عسكرية أوكرانية تصل إلى ريف موسكو للمشاركة في معرض الغنائم
شهدت حديقة "باتريوت" في ريف موسكو وصول آليات عسكرية أوكرانية هي بعض الآليات التي غنمتها القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T07:45+0000
2022-07-15T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتم إحضارها إلى ريف موسكو لعرضها في حديقة "باتريوت" التي تقام فيها معارض عسكرية.ومن بين الآليات التي يحتوي عليها معرض الغنائم دبابة "تي-72أ إم تي" التي تم إحضارها إلى حديقة "باتريوت" من ريف العاصمة الأوكرانية كييف.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الأوكرانية بدأت تتسلم دبابات "تي-72أ إم تي" قبل عامين بعدما لم تتمكن أوكرانيا من إيجاد مَن يشتريها في الخارج.وتضم مجموعة الغنائم المعروضة في حديقة "باتريوت" ناقلة الجنود "بي تي إر-3" وناقلة الجنود "بي تي إر-4". يذكر أن القوات الأوكرانية تركت العديد من هذه العربات في ساحة القتال، وتمكن العسكريون الروس من ترميم بعضها ليستخدموها ضد أصحابها السابقين.
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رصد عسكري

آليات عسكرية أوكرانية تصل إلى ريف موسكو للمشاركة في معرض الغنائم

07:45 GMT 15.07.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиников / الذهاب إلى بنك الصورمعرض الأسلحة في حديقة "باتريوت" بريف موسكو
معرض الأسلحة في حديقة باتريوت بريف موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиников
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شهدت حديقة "باتريوت" في ريف موسكو وصول آليات عسكرية أوكرانية هي بعض الآليات التي غنمتها القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا.
وتم إحضارها إلى ريف موسكو لعرضها في حديقة "باتريوت" التي تقام فيها معارض عسكرية.
ومن بين الآليات التي يحتوي عليها معرض الغنائم دبابة "تي-72أ إم تي" التي تم إحضارها إلى حديقة "باتريوت" من ريف العاصمة الأوكرانية كييف.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الأوكرانية بدأت تتسلم دبابات "تي-72أ إم تي" قبل عامين بعدما لم تتمكن أوكرانيا من إيجاد مَن يشتريها في الخارج.
وتضم مجموعة الغنائم المعروضة في حديقة "باتريوت" ناقلة الجنود "بي تي إر-3" وناقلة الجنود "بي تي إر-4". يذكر أن القوات الأوكرانية تركت العديد من هذه العربات في ساحة القتال، وتمكن العسكريون الروس من ترميم بعضها ليستخدموها ضد أصحابها السابقين.
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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:19 GMT
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