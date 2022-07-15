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أردوغان يحدد الوقت الذي تغير فيه تاريخ تركيا
أردوغان يحدد الوقت الذي تغير فيه تاريخ تركيا
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تاريخ تركيا بات يُصنف في مرحلتين من حيث الديمقراطية والإرادة الوطنية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T14:33+0000
2022-07-15T14:33+0000
العالم
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وقال أردوغان بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول": "التاريخ التركي بات يُصنف في مرحلتين من حيث الديمقراطية والإرادة الوطنية، هما مرحلة ما قبل 15 تموز وما بعدها".وأفاد أن "بلاده لجأت بعد محاولة الانقلاب لكافة الطرق القانونية والإدارية من أجل اجتثاث جذور الخونة، واتخذت كافة التدابير اللازمة لعدم تكرار مثل هذا التهديد".وتابع أن "حكومته أعلنت 15 تموز يوما للديمقراطية والوحدة الوطنية، "بهدف تخليد الملحمة الشعبية خلال التصدي للانقلاب بحروف من ذهب".وأحيت تركيا اليوم الذكرى السادسة لإحباط محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز عام 2016، وتشهد المدن التركية وعلى رأسها العاصمة أنقرة وإسطنبول احتفالات وفعاليات بهذه الذكرى.ونشر متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، رسالة عبر حسابه على تويتر، أكد من خلالها أن "روح التضامن لدى الشعب قوية بما يكفي لإحباط مخططات أي منظمة إرهابية".
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العالم

أردوغان يحدد الوقت الذي تغير فيه تاريخ تركيا

14:33 GMT 15.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تاريخ تركيا بات يُصنف في مرحلتين من حيث الديمقراطية والإرادة الوطنية.
وقال أردوغان بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول": "التاريخ التركي بات يُصنف في مرحلتين من حيث الديمقراطية والإرادة الوطنية، هما مرحلة ما قبل 15 تموز وما بعدها".
وأفاد أن "بلاده لجأت بعد محاولة الانقلاب لكافة الطرق القانونية والإدارية من أجل اجتثاث جذور الخونة، واتخذت كافة التدابير اللازمة لعدم تكرار مثل هذا التهديد".
وتابع أن "حكومته أعلنت 15 تموز يوما للديمقراطية والوحدة الوطنية، "بهدف تخليد الملحمة الشعبية خلال التصدي للانقلاب بحروف من ذهب".
وأحيت تركيا اليوم الذكرى السادسة لإحباط محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز عام 2016، وتشهد المدن التركية وعلى رأسها العاصمة أنقرة وإسطنبول احتفالات وفعاليات بهذه الذكرى.
ونشر متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، رسالة عبر حسابه على تويتر، أكد من خلالها أن "روح التضامن لدى الشعب قوية بما يكفي لإحباط مخططات أي منظمة إرهابية".
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