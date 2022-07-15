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https://arabic.sputniknews.com/20220715/أكاديمي-لا-يمكن-لحكومة-لابيد-المواءمة-بين-مصالح-واشنطن-في-أوكرانيا-والناخبين-في-إسرائيل-1065094617.html
أكاديمي: لا يمكن لحكومة لابيد المواءمة بين مصالح واشنطن في أوكرانيا والناخبين في إسرائيل
أكاديمي: لا يمكن لحكومة لابيد المواءمة بين مصالح واشنطن في أوكرانيا والناخبين في إسرائيل
اعتبر الأستاذ في جامعة السوربون، كميل الساري، زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تأتي في إطار إعادة جدولة تدخل واشنطن في الشرق الأوسط وكذلك التقرب من بعض البلدان... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T12:33+0000
2022-07-15T12:33+0000
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أخبار أوكرانيا
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وأشار الساري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "إسرائيل تحاول التوازن في سياستها حتى لا تأخذ منحى المساعدة اللامشروطة للجيش الأوكراني".وأوضح أنه "يمكن لحكومة لابيد إرسال أسلحة لأوكرانيا، ولكن ذلك يتطلب اتفاق مع كل الأطراف المعنية بالأمر مع التأهب للانتخابات القادمة ومن سيفوزر بها".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد أعرب عن أمله في أن تتحلى القيادة الإسرائيلية بما يكفي من الحكمة، وتتخذ القرار الصحيح تجاه مطالبات واشنطن بتزويد كييف بالسلاح.وقال بوغدانوف إنه "يأمل أن تتصرف القيادة الإسرائيلية بشكل صحيح وبناء على طبيعة العلاقات مع روسيا". وذكر موقع أكسيوس الأمريكي بأن الرئيس جو بايدن سوف يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. يشار إلى أن إسرائيل لم تزود كييف من قبل بالأسلحة، ولم تلتحق بالعقوبات الغربية ضد روسيا وكانت تعمل كوسيط يسعى لحل الأزمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/إعلام-واشنطن-ستطلب-من-إسرائيل-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-1065042281.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار أوكرانيا

أكاديمي: لا يمكن لحكومة لابيد المواءمة بين مصالح واشنطن في أوكرانيا والناخبين في إسرائيل

12:33 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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اعتبر الأستاذ في جامعة السوربون، كميل الساري، زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تأتي في إطار إعادة جدولة تدخل واشنطن في الشرق الأوسط وكذلك التقرب من بعض البلدان مثل السعودية لرفع صادرات النفط.
وأشار الساري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "إسرائيل تحاول التوازن في سياستها حتى لا تأخذ منحى المساعدة اللامشروطة للجيش الأوكراني".
وأوضح أن "هذه الحكومة لا يمكنها أخذ قرارات على المستوى المتوسط والطويل كونها حكومة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل، وستحدث تغيرات على الساحة السياسية، فلا يمكن للتكتل الحالي المواءمة بين مصالح واشنطن في أوكرانيا والناخبين المؤثرين في الساحة الإسرائيلية".
وأوضح أنه "يمكن لحكومة لابيد إرسال أسلحة لأوكرانيا، ولكن ذلك يتطلب اتفاق مع كل الأطراف المعنية بالأمر مع التأهب للانتخابات القادمة ومن سيفوزر بها".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد أعرب عن أمله في أن تتحلى القيادة الإسرائيلية بما يكفي من الحكمة، وتتخذ القرار الصحيح تجاه مطالبات واشنطن بتزويد كييف بالسلاح.
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إعلام: واشنطن ستطلب من إسرائيل إمداد أوكرانيا بالأسلحة
أمس, 06:37 GMT
وقال بوغدانوف إنه "يأمل أن تتصرف القيادة الإسرائيلية بشكل صحيح وبناء على طبيعة العلاقات مع روسيا".
وذكر موقع أكسيوس الأمريكي بأن الرئيس جو بايدن سوف يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
يشار إلى أن إسرائيل لم تزود كييف من قبل بالأسلحة، ولم تلتحق بالعقوبات الغربية ضد روسيا وكانت تعمل كوسيط يسعى لحل الأزمة.
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