https://arabic.sputniknews.com/20220715/أمريكا-توافق-على-صفقة-محتملة-لبيع-صواريخ-جو-جو-متوسطة-المدى-إلى-النرويج-بقيمة-950-مليون-دولار-1065116031.html
أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع صواريخ "جو-جو" متوسطة المدى إلى النرويج بقيمة 950 مليون دولار
أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع صواريخ "جو-جو" متوسطة المدى إلى النرويج بقيمة 950 مليون دولار
قال البنتاغون، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ "جو-جو" متوسطة المدى إلى النرويج بقيمة 950 مليون دولار أمريكي. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T19:59+0000
2022-07-15T19:59+0000
2022-07-15T20:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وذكر الحساب الرسمي للشؤون السياسية والعسكرية، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أنها صرحت ببيع عسكري مقترح إلى النرويج لشراء ما يصل إلى 265 صاروخ "جو - جو" متوسط المدى من طراز "إيه.آي.إم-120" والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 950 مليون دولار.ولفت بيان رسمي أن "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليف في "الناتو" يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".وأضاف البيان أن "البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".وبحسب المصادر، تعتبر هذه الصواريخ "AIM-120 AMRAAM" من فئة الصواريخ عالية الدقة الموجهة بالرادار، يمكنها ضرب أهداف تتجاوز النطاق المرئي وكذلك داخل النطاق المرئي.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، سمح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمنح 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن حزمة المساعدات تشمل 4 ذخائر "هيمارس"، و1000 طلقة من ذخائر المدفعية عيار 155 ملم بقدرات دقة أكبر، وأنظمة بطاريات مضادة ومعدات أخرى.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع صواريخ "جو-جو" متوسطة المدى إلى النرويج بقيمة 950 مليون دولار
19:59 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 20:03 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
قال البنتاغون، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ "جو-جو" متوسطة المدى إلى النرويج بقيمة 950 مليون دولار أمريكي.
وذكر الحساب الرسمي للشؤون السياسية والعسكرية، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أنها صرحت ببيع عسكري مقترح إلى النرويج لشراء ما يصل إلى 265 صاروخ "جو - جو" متوسط المدى من طراز "إيه.آي.إم-120" والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 950 مليون دولار.
ولفت بيان رسمي أن "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليف في "الناتو" يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".
وأضاف البيان أن "البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
وبحسب المصادر، تعتبر هذه الصواريخ "AIM-120 AMRAAM" من فئة الصواريخ عالية الدقة الموجهة بالرادار، يمكنها ضرب أهداف تتجاوز النطاق المرئي وكذلك داخل النطاق المرئي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، سمح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمنح 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن حزمة المساعدات تشمل 4 ذخائر "هيمارس"، و1000 طلقة من ذخائر المدفعية عيار 155 ملم بقدرات دقة أكبر، وأنظمة بطاريات مضادة ومعدات أخرى.