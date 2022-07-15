https://arabic.sputniknews.com/20220715/أمير-قطر-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-وزير-الدفاع-الأمريكي-1065077186.html
أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي
أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي
تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وذلك بالتزامن مع أول زيارة يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T07:09+0000
2022-07-15T07:09+0000
2022-07-15T07:09+0000
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الجانبان بحثا خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها.كما استعرض الشيخ تميم وأوستن تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا.ويأتي الاتصال بالتزامن مع جولة شرق أوسطية يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمملكة العربية السعودية.ووصل بايدن أمس الأربعاء إلى إسرائيل في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتوجه اليوم الجمعة إلى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن ثم يغادر إلى السعودية.يذكر أن قطر واحدة من أوثق الحلفاء العسكريين للولايات المتحدة في المنطقة.كما تحظى قطر بعلاقات مميزة مع إيران، وتدعم العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من طرف واحد عام 2018.وتقوم الدوحة بدور حيوي في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران الرامية لإحياء هذا الاتفاق، حيث استضافت بنهاية يونيو/حزيران الماضي جولة مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، لكنها انتهت دون تحقيق نتائج أو أي تقدم يذكر.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/بايدن-يرحب-بقرار-السعودية-التاريخي-لفتح-أجوائها-أمام-الطيران-الإسرائيلي-1065074007.html
قطر
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قطر, الولايات المتحدة الأمريكية
أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي
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تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وذلك بالتزامن مع أول زيارة يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.
وذكرت
وكالة الأنباء القطرية، أن الجانبان بحثا خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها.
كما استعرض الشيخ تميم وأوستن تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا.
ويأتي الاتصال بالتزامن مع جولة شرق أوسطية يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمملكة العربية السعودية.
ووصل بايدن أمس الأربعاء إلى إسرائيل في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتوجه اليوم الجمعة إلى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن ثم يغادر إلى السعودية.
يذكر أن قطر واحدة من أوثق الحلفاء العسكريين للولايات المتحدة في المنطقة.
كما تحظى قطر
بعلاقات مميزة مع إيران، وتدعم العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من طرف واحد عام 2018.
وتقوم الدوحة بدور حيوي في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران الرامية لإحياء هذا الاتفاق، حيث استضافت بنهاية يونيو/حزيران الماضي جولة مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، لكنها انتهت دون تحقيق نتائج
أو أي تقدم يذكر.