https://arabic.sputniknews.com/20220715/أوربان-الاقتصاد-الأوروبي-أطلق-النار-على-رئتيه-من-خلال-سياسة-العقوبات-وهو-الآن-يختنق-1065077432.html

أوربان: الاقتصاد الأوروبي "أطلق النار على رئتيه" من خلال سياسة العقوبات وهو الآن يختنق

أوربان: الاقتصاد الأوروبي "أطلق النار على رئتيه" من خلال سياسة العقوبات وهو الآن يختنق

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن سياسة العقوبات لم ترق إلى مستوى التوقعات، فقد أطلق الاقتصاد الأوروبي النار على رئتيه وهو الآن يختنق. 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T07:10+0000

2022-07-15T07:10+0000

2022-07-15T07:10+0000

المجر

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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وقال اوربان لراديو "كوسوث": "سياسة العقوبات لم تبرر الآمال المعلقة عليها، ولكن كان لها تأثير معاكس لما كان مخططًا له ... يجب أن أقول إنني اعتقدت في البداية أننا أطلقنا النار على أقدامنا، ولكن الآن يبدو أن الاقتصاد الأوروبي "أصاب رئتيه ولهذا يختنق الآن في كل مكان".في وقت سابق، قال رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، جيرجلي غياش، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي "سيواجه مشاكل" إذا فرض حظرًا على الغاز الروسي، لذلك يمكن للمرء أن يثق بالمنطق السليم في هذا الأمر "على الأقل مؤقتًا". وأشارت ممثلة الحكومة المجرية، ألكسندرا زينتكيراي، إلى أن فرض حظر على الغاز الروسي سيعني "طلقة في الرئتين" بالنسبة لأوروبا، حيث أنه من المستحيل تعويض الإمدادات الروسية، المجر ستعلن موقفها بحدة إذا كانت العقوبات المقترحة تتعارض مع مصالح المجريين.بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على موارد الطاقة الروسية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

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المجر, العقوبات الأمريكية ضد روسيا