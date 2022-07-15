https://arabic.sputniknews.com/20220715/أوكرانيا-تضرم-النار-في-حقول-القمح-بمنطقة-زابوروجيه-1065075879.html
أوكرانيا تضرم النار في حقول القمح بمنطقة زابوروجيه
أوكرانيا تضرم النار في حقول القمح بمنطقة زابوروجيه
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك"، إن الجانب الأوكراني يضرم النيران عن قصد في حقول القمح في منطقة زابوروجيه، الواقعة... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T05:53+0000
2022-07-15T05:53+0000
2022-07-15T05:54+0000
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لروغوف "تحول مقاتلو زيلينسكي، إلى تكتيكات إشعال النيران عمدا في حقول قمح تقع على خط ترسيم الحدود العسكرية. ومن الواضح أن قيادتهم وافقت على هذه الأعمال، لأن العملية بدأت في منطقتين في نفس الوقت".وكان نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أخبر وكالة "سبوتنيك" بأن أوكرانيا بدأت في إشعال النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون.وأضاف روغوف أن الحصاد جار في المنطقة، لكن المزارعين في أمس الحاجة إلى الحصادات، التي يوجد فيها نقص شديد.وتابع: "أعطت الطبيعة عائدات تزيد بنسبة 12-13% عن المعتاد. يستمر الحصاد على مدار الساعة تقريبًا، ولكن لا توجد فرص كافية، لذلك نحن الآن نبحث عن مكان يمكن العثور فيه على معدات مجانية في المناطق الروسية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تضرم النار في حقول القمح بمنطقة زابوروجيه
05:53 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 05:54 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك"، إن الجانب الأوكراني يضرم النيران عن قصد في حقول القمح في منطقة زابوروجيه، الواقعة على خط الترسيم العسكري.
ووفقا لروغوف "تحول مقاتلو زيلينسكي، إلى تكتيكات إشعال النيران عمدا في حقول قمح تقع على خط ترسيم الحدود العسكرية. ومن الواضح أن قيادتهم وافقت على هذه الأعمال، لأن العملية بدأت في منطقتين في نفس الوقت".
وكان نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أخبر وكالة "سبوتنيك" بأن أوكرانيا بدأت في إشعال النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون.
وأضاف روغوف أن الحصاد جار في المنطقة، لكن المزارعين في أمس الحاجة إلى الحصادات، التي يوجد فيها نقص شديد.
وتابع: "أعطت الطبيعة عائدات تزيد بنسبة 12-13% عن المعتاد. يستمر الحصاد على مدار الساعة تقريبًا، ولكن لا توجد فرص كافية، لذلك نحن الآن نبحث عن مكان يمكن العثور فيه على معدات مجانية في المناطق الروسية".