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أوكرانيا تضرم النار في حقول القمح بمنطقة زابوروجيه
أوكرانيا تضرم النار في حقول القمح بمنطقة زابوروجيه
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك"، إن الجانب الأوكراني يضرم النيران عن قصد في حقول القمح في منطقة زابوروجيه، الواقعة... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T05:53+0000
2022-07-15T05:54+0000
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لروغوف "تحول مقاتلو زيلينسكي، إلى تكتيكات إشعال النيران عمدا في حقول قمح تقع على خط ترسيم الحدود العسكرية. ومن الواضح أن قيادتهم وافقت على هذه الأعمال، لأن العملية بدأت في منطقتين في نفس الوقت".وكان نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أخبر وكالة "سبوتنيك" بأن أوكرانيا بدأت في إشعال النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون.وأضاف روغوف أن الحصاد جار في المنطقة، لكن المزارعين في أمس الحاجة إلى الحصادات، التي يوجد فيها نقص شديد.وتابع: "أعطت الطبيعة عائدات تزيد بنسبة 12-13% عن المعتاد. يستمر الحصاد على مدار الساعة تقريبًا، ولكن لا توجد فرص كافية، لذلك نحن الآن نبحث عن مكان يمكن العثور فيه على معدات مجانية في المناطق الروسية".
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أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تضرم النار في حقول القمح بمنطقة زابوروجيه

05:53 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 05:54 GMT 15.07.2022)
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حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك"، إن الجانب الأوكراني يضرم النيران عن قصد في حقول القمح في منطقة زابوروجيه، الواقعة على خط الترسيم العسكري.
ووفقا لروغوف "تحول مقاتلو زيلينسكي، إلى تكتيكات إشعال النيران عمدا في حقول قمح تقع على خط ترسيم الحدود العسكرية. ومن الواضح أن قيادتهم وافقت على هذه الأعمال، لأن العملية بدأت في منطقتين في نفس الوقت".
وكان نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أخبر وكالة "سبوتنيك" بأن أوكرانيا بدأت في إشعال النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون.
وأضاف روغوف أن الحصاد جار في المنطقة، لكن المزارعين في أمس الحاجة إلى الحصادات، التي يوجد فيها نقص شديد.
وتابع: "أعطت الطبيعة عائدات تزيد بنسبة 12-13% عن المعتاد. يستمر الحصاد على مدار الساعة تقريبًا، ولكن لا توجد فرص كافية، لذلك نحن الآن نبحث عن مكان يمكن العثور فيه على معدات مجانية في المناطق الروسية".
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