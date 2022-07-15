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https://arabic.sputniknews.com/20220715/إجراء-عملية-فريدة-لطفل-يبلغ-من-العمر-10-أشهر-في-روسيا-1065105515.html
إجراء عملية فريدة لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر في روسيا
إجراء عملية فريدة لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر في روسيا
أجرى الجراحون في مستوصف الأورام الإقليمي في موسكو عملية فريدة من نوعها لإزالة ورم خبيث من طفل يبلغ من العمر 10 أشهر. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T15:42+0000
2022-07-15T15:42+0000
روسيا
مجتمع
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وفقًا لما نشرته صحيفة "Podmoskovye Segodnya" على الإنترنت. تم تشخيص ورم صغير عندما كان عمر الطفل شهرًا فقط، ولكن كان من السابق لأوانه إجراء عملية جراحية له وهو بهذا العمر، مع مراقبة حالة الطفل.في سن 9 أشهر، أظهر الفحص أن الورم قد نما إلى 5 سم ولف الشريان الكلوي، ملتصقًا بشدة بالأوردة والكبد. وتم اتخاذ القرار للعمل الجراحي.كان على الأطباء أن يفصلوا الورم عن الأنسجة مليمترًا واحدا، واستمرت العملية أكثر من ساعتين. تمكن الأطباء من فصل الشريان الكلوي الأيمن والوريد الأجوف السفلي عن الورم دون الإضرار بكبسولته وجدران الأوعية الدموية.نتيجة لذلك، تم نجاح العمل ولم تتأثر الكلية والآن يتعافى الطفل في مستشفى قسم الأطفال، ويقوم الأطباء، وفقا للصحيفة، بإجراء اختبارات كيميائية مناعية إضافية.
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روسيا, مجتمع

إجراء عملية فريدة لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر في روسيا

15:42 GMT 15.07.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورفحص و معالجة مرضى "كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020
فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
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أجرى الجراحون في مستوصف الأورام الإقليمي في موسكو عملية فريدة من نوعها لإزالة ورم خبيث من طفل يبلغ من العمر 10 أشهر.
وفقًا لما نشرته صحيفة "Podmoskovye Segodnya" على الإنترنت. تم تشخيص ورم صغير عندما كان عمر الطفل شهرًا فقط، ولكن كان من السابق لأوانه إجراء عملية جراحية له وهو بهذا العمر، مع مراقبة حالة الطفل.
في سن 9 أشهر، أظهر الفحص أن الورم قد نما إلى 5 سم ولف الشريان الكلوي، ملتصقًا بشدة بالأوردة والكبد. وتم اتخاذ القرار للعمل الجراحي.
كان على الأطباء أن يفصلوا الورم عن الأنسجة مليمترًا واحدا، واستمرت العملية أكثر من ساعتين. تمكن الأطباء من فصل الشريان الكلوي الأيمن والوريد الأجوف السفلي عن الورم دون الإضرار بكبسولته وجدران الأوعية الدموية.
نتيجة لذلك، تم نجاح العمل ولم تتأثر الكلية والآن يتعافى الطفل في مستشفى قسم الأطفال، ويقوم الأطباء، وفقا للصحيفة، بإجراء اختبارات كيميائية مناعية إضافية.
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