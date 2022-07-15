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إجلاء نحو 10 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في فرنسا
إجلاء نحو 10 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في فرنسا
تسببت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا بإجلاء قرابة 10 آلاف شخص، بعد محاولات كثيرة للسيطرة عليها. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T06:13+0000
2022-07-15T06:13+0000
حرائق غابات
أخبار فرنسا
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ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، تم إجلاء ما مجموعه 10 آلاف شخص بسبب حرائق غابات كبيرة اندلعت في مقاطعة جيروند الفرنسية في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.وأوضحت الصحيفة أن الحرائق اندلعت في الغابات يوم الثلاثاء بسبب موجة حارة في فرنسا واجتاحت أكثر من 5300 هكتار من غابة الصنوبر بالقرب من بلديتي لانديراس ولا تيست دي بوخ.في لانديراس، تمكنت خدمة الإطفاء من تثبيت الحريق، بينما أصبح الوضع في لا تيست دي بوخ حرجًا، حيث استمرت النيران في الاشتعال الشديد وخرجت عن السيطرة.يشار إلى أن سلطات مقاطعة جيروند أعلنت، وفي وقت سابق من الأسبوع، رفع مستوى الإنذار من حرائق الغابات إلى اللون الأحمر.ويكافح حوالي 1000 من رجال الإطفاء حاليًا لاحتواء انتشار الحريق بسبب الرياح القوية والتضاريس الصعبة.
https://arabic.sputniknews.com/20170725/حرائق-تلتهم-أفدنة-جنوب-فرنسا-1025270477.html
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حرائق غابات, أخبار فرنسا

إجلاء نحو 10 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في فرنسا

06:13 GMT 15.07.2022
© AP Photo / Yorgos Karahalisاندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان
اندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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تسببت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا بإجلاء قرابة 10 آلاف شخص، بعد محاولات كثيرة للسيطرة عليها.
ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، تم إجلاء ما مجموعه 10 آلاف شخص بسبب حرائق غابات كبيرة اندلعت في مقاطعة جيروند الفرنسية في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.
حرائق الغابات في جنوب فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2017
حرائق تلتهم آلاف الأفدنة جنوبي فرنسا
25 يوليو 2017, 07:00 GMT
وأوضحت الصحيفة أن الحرائق اندلعت في الغابات يوم الثلاثاء بسبب موجة حارة في فرنسا واجتاحت أكثر من 5300 هكتار من غابة الصنوبر بالقرب من بلديتي لانديراس ولا تيست دي بوخ.
في لانديراس، تمكنت خدمة الإطفاء من تثبيت الحريق، بينما أصبح الوضع في لا تيست دي بوخ حرجًا، حيث استمرت النيران في الاشتعال الشديد وخرجت عن السيطرة.

وذكرت الصحيفة أنه تم إجلاء حوالي 6000 شخص من خمسة مواقع تخييم بالقرب من كثبان بيلات ليلة الثلاثاء، و4000 آخرين من قرية كازاوكس يوم الخميس.

يشار إلى أن سلطات مقاطعة جيروند أعلنت، وفي وقت سابق من الأسبوع، رفع مستوى الإنذار من حرائق الغابات إلى اللون الأحمر.
ويكافح حوالي 1000 من رجال الإطفاء حاليًا لاحتواء انتشار الحريق بسبب الرياح القوية والتضاريس الصعبة.
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