https://arabic.sputniknews.com/20220715/إجلاء-نحو-10-آلاف-شخص-بسبب-حرائق-الغابات-في-فرنسا-1065076231.html
إجلاء نحو 10 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في فرنسا
إجلاء نحو 10 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في فرنسا
تسببت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا بإجلاء قرابة 10 آلاف شخص، بعد محاولات كثيرة للسيطرة عليها. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T06:13+0000
2022-07-15T06:13+0000
2022-07-15T06:13+0000
حرائق غابات
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063160310_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3552aa49d2e2007aeae5cb196799a152.jpg
ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، تم إجلاء ما مجموعه 10 آلاف شخص بسبب حرائق غابات كبيرة اندلعت في مقاطعة جيروند الفرنسية في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.وأوضحت الصحيفة أن الحرائق اندلعت في الغابات يوم الثلاثاء بسبب موجة حارة في فرنسا واجتاحت أكثر من 5300 هكتار من غابة الصنوبر بالقرب من بلديتي لانديراس ولا تيست دي بوخ.في لانديراس، تمكنت خدمة الإطفاء من تثبيت الحريق، بينما أصبح الوضع في لا تيست دي بوخ حرجًا، حيث استمرت النيران في الاشتعال الشديد وخرجت عن السيطرة.يشار إلى أن سلطات مقاطعة جيروند أعلنت، وفي وقت سابق من الأسبوع، رفع مستوى الإنذار من حرائق الغابات إلى اللون الأحمر.ويكافح حوالي 1000 من رجال الإطفاء حاليًا لاحتواء انتشار الحريق بسبب الرياح القوية والتضاريس الصعبة.
https://arabic.sputniknews.com/20170725/حرائق-تلتهم-أفدنة-جنوب-فرنسا-1025270477.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063160310_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_2852142c561a74ee6154eef37571f9c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حرائق غابات, أخبار فرنسا
إجلاء نحو 10 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في فرنسا
تابعنا عبر
تسببت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا بإجلاء قرابة 10 آلاف شخص، بعد محاولات كثيرة للسيطرة عليها.
ووفقا لصحيفة
لوموند الفرنسية، تم إجلاء ما مجموعه 10 آلاف شخص بسبب حرائق غابات كبيرة اندلعت في مقاطعة جيروند الفرنسية في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن الحرائق اندلعت في الغابات يوم الثلاثاء بسبب موجة حارة
في فرنسا واجتاحت أكثر من 5300 هكتار من غابة الصنوبر بالقرب من بلديتي لانديراس ولا تيست دي بوخ.
في لانديراس، تمكنت خدمة الإطفاء من تثبيت الحريق، بينما أصبح الوضع في لا تيست دي بوخ حرجًا، حيث استمرت النيران في الاشتعال الشديد وخرجت عن السيطرة.
وذكرت الصحيفة أنه تم إجلاء حوالي 6000 شخص من خمسة مواقع تخييم بالقرب من كثبان بيلات ليلة الثلاثاء، و4000 آخرين من قرية كازاوكس يوم الخميس.
يشار إلى أن سلطات مقاطعة جيروند أعلنت، وفي وقت سابق من الأسبوع، رفع مستوى الإنذار من حرائق الغابات إلى اللون الأحمر.
ويكافح حوالي 1000 من رجال الإطفاء حاليًا لاحتواء انتشار الحريق
بسبب الرياح القوية والتضاريس الصعبة.