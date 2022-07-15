https://arabic.sputniknews.com/20220715/إسرائيل-تنهي-تدريبا-عسكريا-في-رومانيا-يحاكي-الحرب-خارج-أراضيها-1065083302.html
إسرائيل تنهي تدريبا عسكريا في رومانيا يحاكي الحرب خارج أراضيها
إسرائيل تنهي تدريبا عسكريا في رومانيا يحاكي الحرب خارج أراضيها
أنهى الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، تدريبا عسكريا في رومانيا يحاكي الحرب خارج أراضيه. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T09:15+0000
2022-07-15T09:15+0000
2022-07-15T09:15+0000
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ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها عودة قوات سلاح الجو الإسرائيلي من رومانيا بعد اشتراكها في مناورات "السماء الزرقاء".وأفادت الوزارة بأن سلاح الجو الإسرائيلي قد شارك في المناورات العسكرية الدولية Blue Sky 2022 في رومانيا، من خلال طائرات هيركوليس 131، وتم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المناورات.وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مقاتليها تدربوا على مواجهة كل السيناريوهات المختلفة، حيث حاكت المناورات العسكرية المشتركة القتال خارج الأراضي الإسرائيلية، وداخل أراضي من أسمتهم بـ"الأعداء".ونقلت الوزارة عن المقدم "ج" قائد سرب طائرات هيركوليس 131، أن سلاح الجو الإسرائيلي حقق أهداف التدريب، الذي يأتي في سياق خطة التدريب الواسعة لسلاح الجو التي ترمي إلى رفع الجاهزية العملياتية في مواجهة كافة الجبهات المعنية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, رومانيا, أخبار العالم الآن
إسرائيل تنهي تدريبا عسكريا في رومانيا يحاكي الحرب خارج أراضيها
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أنهى الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، تدريبا عسكريا في رومانيا يحاكي الحرب خارج أراضيه.
ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها عودة قوات سلاح الجو الإسرائيلي من رومانيا بعد اشتراكها في مناورات "السماء الزرقاء".
وأفادت الوزارة بأن سلاح الجو الإسرائيلي
قد شارك في المناورات العسكرية الدولية Blue Sky 2022 في رومانيا، من خلال طائرات هيركوليس 131، وتم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المناورات.
وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مقاتليها تدربوا على مواجهة كل السيناريوهات المختلفة، حيث حاكت المناورات العسكرية المشتركة القتال خارج الأراضي الإسرائيلية، وداخل أراضي من أسمتهم بـ"الأعداء".
ونقلت الوزارة عن المقدم "ج" قائد سرب طائرات هيركوليس 131، أن سلاح الجو الإسرائيلي حقق أهداف التدريب، الذي يأتي في سياق خطة التدريب الواسعة لسلاح الجو التي ترمي إلى رفع الجاهزية العملياتية في مواجهة كافة الجبهات المعنية.