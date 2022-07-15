https://arabic.sputniknews.com/20220715/إعفاء-المدير-العام-لوكالة-الفضاء-الروسية-روسكوسموس-من-منصبه-1065091348.html
إعفاء روغوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية وتعيين بوريسوف خلفا له
إعفاء روغوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية وتعيين بوريسوف خلفا له
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، اليوم الجمعة، بإعفاء دميتري روغوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس". 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:57+0000
2022-07-15T11:57+0000
2022-07-15T12:27+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
روسكوسموس
دميتري روغوزين
يوري بوريسوف
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "إعفاء روغوزين دميتري أوليغوفيتش من منصب المدير العام للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء "روسكوسموس". هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ في يوم توقيعه".كما أصدر الرئيس الروسي مرسوما آخرا بتعيين نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، مديرا عاما لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بعد إعفائه من منصبه.وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "تعيين بوريسوف يوري إيفانوفيتش مديرا عاما للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء "روسكوسموس".
https://arabic.sputniknews.com/20220715/بوتين-يعين-مانتوروف-نائبا-لرئيس-الوزراء-1065091173.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, روسكوسموس, دميتري روغوزين, يوري بوريسوف
إعفاء روغوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية وتعيين بوريسوف خلفا له
11:57 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 12:27 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، اليوم الجمعة، بإعفاء دميتري روغوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".
موسكو - سبوتنيك. وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "إعفاء روغوزين دميتري أوليغوفيتش من منصب المدير العام للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء "روسكوسموس"
. هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ في يوم توقيعه".
كما أصدر الرئيس الروسي مرسوما آخرا بتعيين نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، مديرا عاما لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"
بعد إعفائه من منصبه.
وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "تعيين بوريسوف يوري إيفانوفيتش مديرا عاما للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء "روسكوسموس".