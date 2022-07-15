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إعفاء روغوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية وتعيين بوريسوف خلفا له
إعفاء روغوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية وتعيين بوريسوف خلفا له
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، اليوم الجمعة، بإعفاء دميتري روغوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس". 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:57+0000
2022-07-15T12:27+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
روسكوسموس
دميتري روغوزين
يوري بوريسوف
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "إعفاء روغوزين دميتري أوليغوفيتش من منصب المدير العام للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء "روسكوسموس". هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ في يوم توقيعه".كما أصدر الرئيس الروسي مرسوما آخرا بتعيين نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، مديرا عاما لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بعد إعفائه من منصبه.وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "تعيين بوريسوف يوري إيفانوفيتش مديرا عاما للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء "روسكوسموس".
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روسيا, فلاديمير بوتين, روسكوسموس, دميتري روغوزين, يوري بوريسوف

إعفاء روغوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية وتعيين بوريسوف خلفا له

11:57 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 12:27 GMT 15.07.2022)
© Sputnik . Aleksey Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف
نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Aleksey Druzhinin
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، اليوم الجمعة، بإعفاء دميتري روغوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".
موسكو - سبوتنيك. وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "إعفاء روغوزين دميتري أوليغوفيتش من منصب المدير العام للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء "روسكوسموس". هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ في يوم توقيعه".
كما أصدر الرئيس الروسي مرسوما آخرا بتعيين نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، مديرا عاما لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بعد إعفائه من منصبه.
وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "تعيين بوريسوف يوري إيفانوفيتش مديرا عاما للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء "روسكوسموس".
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