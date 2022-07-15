https://arabic.sputniknews.com/20220715/إعلام-الرئيس-الأمريكي-يعلن-عن-مساعدات-بقيمة-316-مليون-دولار-لفلسطين--1065078089.html
إعلام: الرئيس الأمريكي يعلن عن مساعدات بقيمة 316 مليون دولار لفلسطين
إعلام: الرئيس الأمريكي يعلن عن مساعدات بقيمة 316 مليون دولار لفلسطين
أفادت بلومبرغ نقلاً عن مصدر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 316 مليون دولار لفلسطين خلال زيارته للشرق الأوسط. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T07:29+0000
2022-07-15T07:29+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
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وبحسب مصدر الوكالة، في حال موافقة الكونغرس، ستشمل الحزمة 100 مليون، سيتم إرسالها إلى شبكة مستشفيات القدس الشرقية، و200 مليون أخرى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي توقفت الولايات المتحدة عن تمويلها مرة أخرى في عهد دونالد ترامب كرئيس.في وقت سابق الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في مؤتمر صحفي مشترك خلال زيارة بايدن للقدس، إن الدولة اليهودية تمد يد السلام للدول العربية، وطالب بايدن بنقل هذه الرسالة لقادة المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعمان والعراق. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن أحد أهداف زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة هو تشكيل تحالف يضم إسرائيل وبعض الدول العربية.يقوم بايدن بزيارته إلى الشرق الأوسط، حيث هبطت طائرته بعد ظهر الأربعاء في مطار بن غوريون في تل أبيب. خلال جولته الأولى في الشرق الأوسط كرئيس للولايات المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز، سيزور بايدن، بالإضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية. وقال مسؤول بالإدارة في وقت سابق إن بايدن سيلتقي مع لابيد ورئيس الإمارات محمد بن زايد والزعيم الفلسطيني محمود عباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/صحيفة-عبرية-تكشف-برنامج-زيارة-بايدن-لفلسطين-ولقائه-محمود-عباس-1065077798.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم
إعلام: الرئيس الأمريكي يعلن عن مساعدات بقيمة 316 مليون دولار لفلسطين
07:29 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 07:52 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
أفادت بلومبرغ نقلاً عن مصدر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 316 مليون دولار لفلسطين خلال زيارته للشرق الأوسط.
وبحسب مصدر الوكالة، في حال موافقة الكونغرس، ستشمل الحزمة 100 مليون، سيتم إرسالها إلى شبكة مستشفيات القدس الشرقية، و200 مليون أخرى
لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي توقفت الولايات المتحدة عن تمويلها مرة أخرى في عهد دونالد ترامب كرئيس.
وبحسب ما ورد سيعلن بايدن عن برنامج تطوير تكنولوجي يشمل إسرائيل وفلسطين، والذي يهدف إلى الحصول على شبكة 4G في الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية عام 2023.
في وقت سابق الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في مؤتمر صحفي مشترك خلال زيارة بايدن للقدس، إن الدولة اليهودية تمد يد السلام للدول العربية، وطالب بايدن بنقل هذه الرسالة لقادة المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعمان والعراق. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن أحد أهداف زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة هو تشكيل تحالف يضم إسرائيل وبعض الدول العربية.
يقوم بايدن بزيارته إلى الشرق الأوسط، حيث هبطت طائرته بعد ظهر الأربعاء في مطار بن غوريون في تل أبيب. خلال جولته الأولى في الشرق الأوسط كرئيس للولايات المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز، سيزور بايدن، بالإضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية. وقال مسؤول بالإدارة في وقت سابق إن بايدن سيلتقي مع لابيد ورئيس الإمارات محمد بن زايد والزعيم الفلسطيني محمود عباس.