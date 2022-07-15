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إعلام: سماع دوي انفجارات في غلاف غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار.. فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20220715/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-في-غلاف-غزة-بعد-انطلاق-صفارات-الإنذار-فيديو-1065119795.html
إعلام: سماع دوي انفجارات في غلاف غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار.. فيديو
إعلام: سماع دوي انفجارات في غلاف غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار.. فيديو
قالت وسائل إعلام فلسطينية، ليل الجمعة/السبت، إن صفارات الإنذار انطلقت في قطاع مستوطنات قطاع غزة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T22:12+0000
2022-07-15T22:12+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأضافت، أن دوي انفجارات سمع في غلاف قطاع غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار.وأكدت أن القبة الحديدية الإسرائيلية أطلقت صواريخ في الأجواء الشمالية لقطاع غزة ردا على أهداف في السماء.ونشرت مقاطع مصورة شوهدت فيه القبة الحديدة تعترض صواريخ في السماء.
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أخبار فلسطين اليوم

إعلام: سماع دوي انفجارات في غلاف غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار.. فيديو

22:12 GMT 15.07.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
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يتبع
قالت وسائل إعلام فلسطينية، ليل الجمعة/السبت، إن صفارات الإنذار انطلقت في قطاع مستوطنات قطاع غزة.
وأضافت، أن دوي انفجارات سمع في غلاف قطاع غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار.
وأكدت أن القبة الحديدية الإسرائيلية أطلقت صواريخ في الأجواء الشمالية لقطاع غزة ردا على أهداف في السماء.
ونشرت مقاطع مصورة شوهدت فيه القبة الحديدة تعترض صواريخ في السماء.
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