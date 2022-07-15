https://arabic.sputniknews.com/20220715/إيران-تكشف-عن-إنجاز-عظيم-ومفاجأة-لأول-مرة-في-تاريخ-التصنيع-العسكري-فيديو-1065095208.html
إيران تكشف عن "إنجاز عظيم" ومفاجأة لأول مرة في تاريخ التصنيع العسكري... فيديو
إيران تكشف عن "إنجاز عظيم" ومفاجأة لأول مرة في تاريخ التصنيع العسكري... فيديو
أزاحت إيران، الجمعة، الستار عن أول ناقلة طائرات مسيرة تابعة لسلاح البحرية الإيرانية في الجيش، بحضور القائد العام للجيش، اللواء سید عبد الرحیم موسوي، الذي أعرب... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T12:37+0000
2022-07-15T12:37+0000
2022-07-15T12:42+0000
العالم
أخبار إيران
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وتم إزاحة الستار في هذه المراسم عن مختلف أنواع الطائرات المسيرة الحديثة والمتطورة التي تم إنتاجها بأيادٍ إيرانية، إذ انطلقت لأول مرة المسيرات القتالية من الغواصات الإيرانية الصنع "فاتح" وغواصة "كيلو كلاس طارق" وحلقت في الفضاء.وقال موسوي إنه "نظرا للنزعة العدوانية والروح السلطوية لدى المعتدين فإنه علينا زيادة قدراتنا الدفاعية في المجالات كافة".
أخبار إيران
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران
إيران تكشف عن "إنجاز عظيم" ومفاجأة لأول مرة في تاريخ التصنيع العسكري... فيديو
12:37 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 12:42 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
أزاحت إيران، الجمعة، الستار عن أول ناقلة طائرات مسيرة تابعة لسلاح البحرية الإيرانية في الجيش، بحضور القائد العام للجيش، اللواء سید عبد الرحیم موسوي، الذي أعرب عن ارتياحه لهذا "الإنجاز العظيم".
وتم إزاحة الستار في هذه المراسم عن مختلف أنواع الطائرات المسيرة الحديثة
والمتطورة التي تم إنتاجها بأيادٍ إيرانية، إذ انطلقت لأول مرة المسيرات القتالية من الغواصات الإيرانية الصنع "فاتح" وغواصة "كيلو كلاس طارق" وحلقت في الفضاء.
وقال موسوي إنه "نظرا للنزعة العدوانية والروح السلطوية لدى المعتدين فإنه علينا زيادة قدراتنا الدفاعية في المجالات كافة".