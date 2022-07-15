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https://arabic.sputniknews.com/20220715/إيران-مسرحيات-البيت-الأبيض-في-المنطقة-تجعلنا-أكثر-إصرارا-على-تحقيق-أهدافنا-1065086109.html
إيران: مسرحيات البيت الأبيض في المنطقة تجعلنا أكثر إصرارا على تحقيق أهدافنا
إيران: مسرحيات البيت الأبيض في المنطقة تجعلنا أكثر إصرارا على تحقيق أهدافنا
أكدت إيران، اليوم الجمعة، أنها باتت أكثر تصميما على تحقيق أهدافها وحفظ مصالحها فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وذلك بعدما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T10:38+0000
2022-07-15T10:38+0000
إيران
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وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر تويتر، إن "بلاده ستواصل بقوة ومنطق طريقها في التطوير الاقتصادي والسعي لرفع العقوبات".وأضاف: "لن نتراجع أبداً عن الحقوق البديهية لشعبنا، ونهدف إلى التوصل لاتفاق جيد وقوي ومستقر".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد أعلنا أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي، عن توقيع الطرفين لما يسمى "بإعلان القدس"، الذي يؤكد التزام البلدين بمنع إيران من حيازة سلاح نووي.وسبق أن أكد لابيد أن مواجهة إيران ستكون القضية "الأولى" خلال المحادثات الثنائية. وفي الإعلان المشترك "تؤكد الولايات المتحدة التزامها الثابت بالحفاظ على تعزيز قدرة إسرائيل على ردع أعدائها والدفاع عن نفسها، ضد أي تهديد أو مجموعة من التهديدات".من جهته، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد توقيع هذا الإعلان، الولايات المتحدة وحلفاءها من "زعزعة أمن الشرق الأوسط" مهدداً بـ"رد قاس".
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إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إيران: مسرحيات البيت الأبيض في المنطقة تجعلنا أكثر إصرارا على تحقيق أهدافنا

10:38 GMT 15.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . POOL
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أكدت إيران، اليوم الجمعة، أنها باتت أكثر تصميما على تحقيق أهدافها وحفظ مصالحها فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وذلك بعدما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سيمنعها بالقوة من الحصول على سلاح نووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر تويتر، إن "بلاده ستواصل بقوة ومنطق طريقها في التطوير الاقتصادي والسعي لرفع العقوبات".
وأضاف: "لن نتراجع أبداً عن الحقوق البديهية لشعبنا، ونهدف إلى التوصل لاتفاق جيد وقوي ومستقر".

وتابع: "مسرحيات البيت الأبيض والصهاينة في المنطقة تجعلنا أكثر إصراراً على المضي في طريقنا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد أعلنا أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي، عن توقيع الطرفين لما يسمى "بإعلان القدس"، الذي يؤكد التزام البلدين بمنع إيران من حيازة سلاح نووي.
وسبق أن أكد لابيد أن مواجهة إيران ستكون القضية "الأولى" خلال المحادثات الثنائية. وفي الإعلان المشترك "تؤكد الولايات المتحدة التزامها الثابت بالحفاظ على تعزيز قدرة إسرائيل على ردع أعدائها والدفاع عن نفسها، ضد أي تهديد أو مجموعة من التهديدات".
من جهته، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد توقيع هذا الإعلان، الولايات المتحدة وحلفاءها من "زعزعة أمن الشرق الأوسط" مهدداً بـ"رد قاس".
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