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https://arabic.sputniknews.com/20220715/إيفانكا-ترامب-تنعي-والدتها-قلبي-مكسور-1065091048.html
إيفانكا ترامب تنعي والدتها: "قلبي مكسور"
إيفانكا ترامب تنعي والدتها: "قلبي مكسور"
نعت إيفانكا ترامب والدتها بنشر صورة لهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خبر وفاتها. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:56+0000
2022-07-15T11:56+0000
العالم
إيفانكا ترامب
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وكنبت إيفانكا في تعليق على الصورة: “قلبي مكسور بسبب وفاة والدتي. كانت أمي رائعة وساحرة وعاطفية ومضحكة بشكل كبير. عاشت الحياة على أكمل وجه، ولم تفوت أبدا فرصة للضحك والرقص.. سأفتقدها إلى الأبد وستبقى ذكراها حية في قلوبنا دائما”.بدوره، قال إيريك ترامب عبر إنستغرام، أن والدته إيفانا كانت “قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وذات جمال متألق، وأم وصديقة مهتمة”.وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد نعى أمس الخميس زوجته الأولى، إيفانا ترامب، التي توفيت في منزلها في نيويورك.وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "توفيت إيفانا ترامب في منزلها في نيويورك، كانت امرأة رائعة وجميلة، وعاشت حياة رائعة وملهمة".ولدت إيفانا ترامب في تشيكوسلوفاكيا عام 1949، وتزوجت ترامب عام 1977، وانفصل الزوجان عن بعضهما عام 1992، وتكلل هذا الزواج بأنجابهما ثلاثة أطفال، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك.
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العالم, إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب تنعي والدتها: "قلبي مكسور"

11:56 GMT 15.07.2022
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إيفانكا ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
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نعت إيفانكا ترامب والدتها بنشر صورة لهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خبر وفاتها.
وكنبت إيفانكا في تعليق على الصورة: “قلبي مكسور بسبب وفاة والدتي. كانت أمي رائعة وساحرة وعاطفية ومضحكة بشكل كبير. عاشت الحياة على أكمل وجه، ولم تفوت أبدا فرصة للضحك والرقص.. سأفتقدها إلى الأبد وستبقى ذكراها حية في قلوبنا دائما”.
بدوره، قال إيريك ترامب عبر إنستغرام، أن والدته إيفانا كانت “قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وذات جمال متألق، وأم وصديقة مهتمة”.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد نعى أمس الخميس زوجته الأولى، إيفانا ترامب، التي توفيت في منزلها في نيويورك.
وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "توفيت إيفانا ترامب في منزلها في نيويورك، كانت امرأة رائعة وجميلة، وعاشت حياة رائعة وملهمة".
ولدت إيفانا ترامب في تشيكوسلوفاكيا عام 1949، وتزوجت ترامب عام 1977، وانفصل الزوجان عن بعضهما عام 1992، وتكلل هذا الزواج بأنجابهما ثلاثة أطفال، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك.
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