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https://arabic.sputniknews.com/20220715/إيلون-ماسك-يقارن-الفضاء-مع-لوح-مطبخ-في-صورة-محاولة-جيدة،-ناسا-1065089979.html
إيلون ماسك يقارن الفضاء مع لوح مطبخ في صورة: "محاولة جيدة، ناسا"
إيلون ماسك يقارن الفضاء مع لوح مطبخ في صورة: "محاولة جيدة، ناسا"
شارك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تغريدة طريفة تتضمن "ميم"، ليقارن من خلالها لوح غرانيت في مطبخ مع صورة للفضاء، على سبيل نكتة ساخرة تستهدف وكالة "ناسا". 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:45+0000
2022-07-15T11:45+0000
العالم
إيلون ماسك
ناسا
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وأظهر الـ "ميم" الذي نشره رئيس شركة "تيسلا" على حسابه الرسمي عبر تويتر، لوح مطبخ داكن اللون به بقع بيضاء تشبه النجوم في مكان مظلم، معلقا عليها: "محاولة جيدة، ناسا".وتأتي تغريدة ماسك بعد أيام من مشاركة وكالة الفضاء الأمريكية لصور الفضاء التي التقطتها تلسكوب "جيمس ويب"، أقوى مرصد تم وضعه في المدار على الإطلاق.ويشتهر الملياردير البالغ من العمر 51 عاما بلعبة الـ "ميم" القوية الخاصة به - سواء كان ذلك بهدف "التنقيب" ببعض المواضيع والقضايا المطروحة عالميا أو حتى الرد على النقاد، وفقا لموقع "latestindianews".
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العالم, إيلون ماسك, ناسا, تويتر

إيلون ماسك يقارن الفضاء مع لوح مطبخ في صورة: "محاولة جيدة، ناسا"

11:45 GMT 15.07.2022
© AP Photo / Susan Walshإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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شارك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تغريدة طريفة تتضمن "ميم"، ليقارن من خلالها لوح غرانيت في مطبخ مع صورة للفضاء، على سبيل نكتة ساخرة تستهدف وكالة "ناسا".
وأظهر الـ "ميم" الذي نشره رئيس شركة "تيسلا" على حسابه الرسمي عبر تويتر، لوح مطبخ داكن اللون به بقع بيضاء تشبه النجوم في مكان مظلم، معلقا عليها: "محاولة جيدة، ناسا".
وتأتي تغريدة ماسك بعد أيام من مشاركة وكالة الفضاء الأمريكية لصور الفضاء التي التقطتها تلسكوب "جيمس ويب"، أقوى مرصد تم وضعه في المدار على الإطلاق.
ويشتهر الملياردير البالغ من العمر 51 عاما بلعبة الـ "ميم" القوية الخاصة به - سواء كان ذلك بهدف "التنقيب" ببعض المواضيع والقضايا المطروحة عالميا أو حتى الرد على النقاد، وفقا لموقع "latestindianews".
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