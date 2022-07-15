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https://arabic.sputniknews.com/20220715/الأردن-تعد-دراسة-لقياس-الخطورة-الزلزالية-لمنطقة-البتراء-1065087471.html
الأردن تعد دراسة لقياس الخطورة الزلزالية لمنطقة البتراء
الأردن تعد دراسة لقياس الخطورة الزلزالية لمنطقة البتراء
تعد وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية دراسة حول الخطورة الزلزالية لمنطقة البتراء، وفق تقرير صدر حديثا. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:00+0000
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وذكرت وكالة عمون، صباح اليوم الجمعة، أن مرصد الزلازل الأردني قام بإنجاز 50% من تسجيل نقاط الاهتزاز الطبيعي أو الخطورة الزلزالية لمنطقة البتراء، خلال العام الماضي.وأشار التقرير الذي اطلعت عليه الوكالة إلى تركيب محطتين جديدتين للرصد الزلزالي، الأولى هي محطة جامعة آل البيت في محافظة المفرق، والثانية هي محطة العشة على الحدود الشمالية في محافظة إربد.وكان مرصد الزلازل الأردني قد سجل منذ بداية العام الحالي، حتى تاريخ اليوم الجمعة، 65 زلزالا، بحسب آخر إحصائية صدرت حديثا عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.ورصد المركز الأردني، العام الماضي، حوالي 818 زلزالا منها 78 زلزالا محليا، فضلا عن 308 زلازل إقليمية، و432 زلزالا بعيد المدى.
https://arabic.sputniknews.com/20200511/زلزال-يضرب-وادي-الأردن-وآخر-يضرب-اليابان--1045401727.html
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أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن تعد دراسة لقياس الخطورة الزلزالية لمنطقة البتراء

11:00 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
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تعد وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية دراسة حول الخطورة الزلزالية لمنطقة البتراء، وفق تقرير صدر حديثا.
وذكرت وكالة عمون، صباح اليوم الجمعة، أن مرصد الزلازل الأردني قام بإنجاز 50% من تسجيل نقاط الاهتزاز الطبيعي أو الخطورة الزلزالية لمنطقة البتراء، خلال العام الماضي.
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11 مايو 2020, 12:18 GMT
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه الوكالة إلى تركيب محطتين جديدتين للرصد الزلزالي، الأولى هي محطة جامعة آل البيت في محافظة المفرق، والثانية هي محطة العشة على الحدود الشمالية في محافظة إربد.
وكان مرصد الزلازل الأردني قد سجل منذ بداية العام الحالي، حتى تاريخ اليوم الجمعة، 65 زلزالا، بحسب آخر إحصائية صدرت حديثا عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ورصد المركز الأردني، العام الماضي، حوالي 818 زلزالا منها 78 زلزالا محليا، فضلا عن 308 زلازل إقليمية، و432 زلزالا بعيد المدى.
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